Önce araca çarptı, ardından duvara çıkıp durabildi
Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nde, Atatürk Spor Salonu yerleşkesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 araç çarpıştı, şans eseri yaralanma olmazken araçlardan biri spor salonunu çevreleyen duvara çıkarak durabildi.
Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nde, Atatürk Spor Salonu yerleşkesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 araç çarpıştı, şans eseri yaralanma olmazken araçlardan biri spor salonunu çevreleyen duvara çıkarak durabildi.
YENİDÜZEN’in olay yerinden elde ettiği bilgilere göre kaza, saat 16.00 sıralarında Atatürk Spor Salonu yerleşkesi çevresinde meydana geldi.
GD755 plakalı aracıyla seyreden 34 yaşındaki Gülmira Koparan, aynı istikamete doğru seyreden 20 yaşındaki Şiyar Erdal Karaboğa yönetimindeki SN 185 plakalı araca çarpmasıyla meydana geldi.
Çarpmanın etkisiyle savrulan GD 755 plakalı araç Atatür Spor Salonu’nu çevreleyen duvara çıkarak durabilirken, SN 185 plakalı araç ise çarpmanın etkisiyle savrularak yolun solundaki kaldırıma çıkarak durabildi.