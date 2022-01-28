Önce akaryakıt, sonra elektrik!

AKARYAKITA YİNE ZAM... Zam üstüne zam gören akaryakıt fiyatlarına dün bir yenisi eklendi. Ekonomi ve Enerji Bakanlığı zammı açıkladı, 11.65 TL olan 95 oktan benzin 12.60’a, 11.89 TL olan 98 oktan benzin 12.84’e, 11.23 TL olan Euro dizel 12.55’e ve 11.13 TL olan gaz yağı 12.67 TL oldu

ELEKTRİK ZAMMI DA KAPIDA! ‘Kesintilerle’ gündemden düşmeyen elektrikte de zam kapıya dayandı. KIB-TEK çevreleri ‘Maliyet yükseldi, fatura aynı kaldı… Zam şart!’ dedi, KIB-TEK Müdürü yeni maliyet hesaplamalarını Yönetim Kurulu’na gönderdiğini belirtti… Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ise KIB-TEK Yönetim Kurulu’ndan ‘zam talebi’ beklediğine işaret etti…

Derya ULUBATLI

Erken seçim sürecinin tamamlanmasının arından zam haberleri duyulmaya başlandı.

Zam üstüne zam gören akaryakıt fiyatlarına dün bir yenisi eklendi. Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, zammı açıkladı, 11.65 TL olan 95 oktan benzin 12.60’a, 11.89 TL olan 98 oktan benzin 12.84’e, 11.23 TL olan Euro dizel 12.55’e ve 11.13 TL olan gaz yağı 12.67 TL oldu

‘Kesintilerle’ gündemden düşmeyen elektrikte de zam kapıya dayandı. KIB-TEK çevreleri ‘Maliyet yükseldi, fatura aynı kaldı… Zam şart!’ derken, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı KIB-TEK Yönetim Kurulu’nda ‘zam talebi’ beklediğini işaret etti…

Akaryakıta yine zam…

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı dün açıklama yaparak dövizdeki değişimden dolayı akaryakıt fiyatlarında artışa gidildiğini ve yeni fiyatların bugünden itibaren geçerli olacağını duyurdu. Bakanlık açıklamasında “11.65 TL olan 95 oktan benzin 12.60’a, 11.89 TL olan 98 oktan benzin 12.84’e, 11.23 TL olan Euro dizel 12.55’e ve 11.13 TL olan gaz yağı 12.67’ye yükselmiştir” ifadelerini kullandı.

Fiyatı sürekli yükselen tüp gaz için ise şu an için bir artış öngörülmediği belirtildi. Jetgaz Firması Direktörü Eral Necat “şu an için fiyatlarda bir yükselme olmasını beklemiyoruz” dedi.

Elektrik zammı da kapıda…

KIB-TEK’in günden güne artırılan borç yükü, birkaç ay önce ortaya atılan ‘elektrik zammı’ konusunu yeniden gündeme taşıdı, KIB-TEK yetkilileri ve EL-SEN zammın kaçınılmaz olduğunu savunurken, hükümet kanadı ‘şu an zam için bir görüşmemiz yok’ dedi.

25 Ocak tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararında, KIB-TEK’in ‘akaryakıt temini’ için 4 milyon Dolar borçlandırılmasına karar verildiği açıklandı, borçlarına bir yenisini ekleyen kurumun bu durumu zam yoluyla faturalara yansıtıp yansıtmayacağı ise merak konusu oldu.

Konuyu YENİDÜZEN’e yorumlayan KIB-TEK yetkilileri mevcut şartlarda zammın şart olduğunu belirtirken, Bakanlık yetkilileri ise şu an böyle bir tartışmanın gündemlerinde olmadığını aktardı.

KIB-TEK Müdürü Gürcan Erdoğan:

“5 yılda maliyet yükseldi, fiyat aynı kaldı”

Düzenli olarak her ay maliyet hesaplarını yaptıklarını söyleyen KIB-TEK Müdürü Gürcan Erdoğan, bu hesapların Yönetim Kurulu’na sunulduğunu gerekli fiyat düzenlemelerinin Yönetim Kurulu ile Bakanlık arasında görüşüldüğünü dile getirdi. Son fiyat artışının 2017 yılında yapıldığını ve beş yıl içerisinde maliyetlerin çok yükseldiğini belirten Erdoğan, fiyatlara zam gelmesinin de şart olduğunu ifade etti. Erdoğan şunları anlattı: “Biz KIB-TEK olarak yeni maliyet hesaplamalarını yaptık ve Yönetim Kurulu’na

Verdik. Onlar siyasi erk ile görüştükten sonra gerekli kararı verecektir ancak zamsız geçen beş yıl içerisinde hem Dolar hem de yakıt maliyeti artmış durumdadır. Biz en son 2017 yılında 2 kuruş gibi bir zam yapmıştık, şimdi ayda 130 milyon TL gibi bir zararımız var. Borç miktarımız 1.5 milyar TL’ye ulaştı”.

Yapılması beklenen yeni fiyat düzenlemesiyle de bu borcun kapanmasının mümkün olmayacağını aktaran Erdoğan, borç için yeni bir düzenleme yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Şu an bir Kw saatlik elektrik maliyetinin 2 buçuk TL olduğunu vurgulayan Erdoğan, bunu ilgili mercilere ilettiklerini ve zam beklentisi içinde olduklarını kaydetti.

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz:

“Bu şartlarda zam kaçınılmaz”

KIB-TEK’in borç içinde olduğunu ve çalışanlarını ödeyemediğini dile getiren KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, bu şartlarda zammın kaçınılmaz olduğunu savundu. Büyükyılmaz şöyle devam etti: “KIB-TEK Müdürü ya da Yönetim Kurulu zam yapılıp yapılmamasına karar verecek bir yetkide değildir. Biz yetkili Bakan’a yazarız, o da bunu Bakanlar Kurulu’na iletir, ancak kişisel fikrim mevcut durumda zam yapılmamasının çok mümkün olmadığı yönündedir.

EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç:

“Harcamaya göre fiyat düzenlemesi yapılabilir”

Kurumun neredeyse zararına satış yaptığını belirten EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç, zam yapılması konusunda diğer yetkililerle hemfikir oldu. KIB-TEK’in kâr amacı gütmeden kamu görevi yapan bir kurum olduğunu ancak artan maliyetlerle çalışanlarını ödeyemeyecek ve borç yükünden kurtulamayacak noktaya geldiğini savunan Özkıraç, yeni bir fiyat ayarlaması yapılmasının mecburi olduğunu söyledi.

Bu fiyat ayarlamasının harcanan elektrik miktarına göre yapılabileceğini de dile getiren Özkıraç sözlerine şöyle devam etti: “Mutlaka bir fiyat ayarlaması yapılmalıdır. Aşırı elektrik kullanandan çok, az elektrik kullanandan az ücret alınabilir. Fiyat ayarlaması halkın cebini yakmayacak şekilde ayarlanabilir. Örneğin havuzlu villada yaşayan biriyle daha küçük bir evde yaşayan kişilerin vereceği elektrik parası ve getirilen artışlar ona göre ayarlanabilir. Bu çok daha mantıklı olur ancak kesin olan bir şey varsa o da yeni bir fiyat düzenlemesinin kaçınılmaz olduğudur”.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu:

“Zam talebi gelmedi”

Şu an bir zam görüşmesinin gündemde olmadığını dile getiren Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu, “bize bu güne kadar herhangi bir zam talebi gelmedi” ifadelerini kullandı. Aşıkoğlu şunları aktardı: “KIB-TEK bir devlet kurumu olmasına rağmen, kurumsal olarak bizden bağımsızdır. Biz Bakanlık olarak ne KIB-TEK ihalelerinde ne de zamlarda karar verici pozisyonda değiliz. Bizim görevimiz Yönetim Kurulu’ndan gelen teklifleri Bakanlar Kurulu’na iletmektir. Biz burada ‘zam yapalım, yapmayalım’ı konuşamayız. YK karar verecek, teklif olarak bize onu gönderecek biz de o teklifi yetkili yerlere göndereceğiz, ancak şimdilik bize gelen bir teklif yok”.

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