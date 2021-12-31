Başbakan Sucuoğlu: İndirim önünüzdeki günlere kaldı

Akaryakıtta indirime gidilmesi için çalışma yaptıklarını ancak dövizdeki yeni dalgalanma yüzünden indirimin önümüzdeki günlere kaldığını anlatan Başbakan Faiz Sucuoğlu, “Biz akaryakıtı ülkeye getirdik, bundan sonrası için de çalışmalarımız sürecek” dedi.

“14 GÜNDE PİYASAYA 1, 280 MİLYAR TL GELECEK”

Başbakan Sucuoğlu, 13’üncü maaşlarla ilgili de açıklama yaparak, yaklaşık 14 günde piyasaya gelecek olan miktarın 1 milyar 280 milyon TL olacağını kaydetti. Maliye Bakanı Dursun Oğuz’un kendisini aradığını ve ödemelerde bir sıkıntı olmayacağını söylediğini ifade eden Sucuoğlu, pazartesi günü emeklilerin ödeneceğini ardından da takvime bağlı kalınarak, diğer ödemelerin yapılacağını söyledi.

Başbakan Sucuoğlu, “13. maaşlarla ilgili özellikle sigorta emeklileri için kaynak anlamında küçük sorun çıktı. Pazartesi emeklileri ödeyeceğiz” dedi.