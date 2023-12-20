Ölümlü kazanın zanlısı tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa’da çarptığı yayanın hayatını kaybetmesine neden olmakla suçlanan dolmuş sürücüsü K.A. mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturma kapsamında kazanın hemen ardından tutuklanan ve 9 gündür polis hücresinde bulunan zanlı teminata bağlandı.

Mahkemede olayın detaylarını anımsatan polis, zanlının 10 Aralık tarihinde Lefkoşa Ali Rıza Efendi Caddesi üzerinde çift şeritli yolda sol şerit içerisinde yönetimindeki otobüs ile seyrederken, dikkatsizliği sonucu, batı istikametine doğru yaya olarak ilerlemekte olan Lefkoşa'da sakin Metin Köksal'a aracının sol dikiz aynası ile çarptığını söyledi.

Polis, kaza sonucu yaralanan yayanın ambulans ile Lefkoşa Devlet Hastanesinin acil servisine kaldırılarak yapılan ilk müdahaleye müteakip Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesine sevk edilip beyin kanaması ve akciğer yaralanması teşhisi ile genel yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını belirtti.

Polis, araç sürücüsünün suçüstü hali gereği tutuklanarak merkez karakol hücrelerine yerleştirildiğini, iki kez mahkemeye çıkarılarak, hakkında 9 gün tutukluluk emri alındığını belirtti.

Polis, yoğun bakım servisinde tedavi görmekte olan yaya Metin Köksal’ın 18 Aralık 2023 tarihinde beyin ölümünün gerçekleştiğini, ailesinin onayı üzerine organ bağışında bulunulduktan sonra aynı gün saat 10.50' de ölü olarak kabul edildiğini açıkladı.

Polis, Köksal’a gerekli otopsi yapılarak ölüm sebebinin trafik kazasına bağlı kafa kemiği kırığı ve ayrılması, beyin doku yaralanması ve kanamaları ve beyin ödemi olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Polis memuru, 9 gündür tutuklu olan zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 50 bin TL nakit teminat yatırması, 3 kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.