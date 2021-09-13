Ölümlü kazanın tutuklularından Şentürk, teminata bağlandı

Lefkoşa’da Özker Özgür Caddesi üzerinde meydana gelen ölümlü kaza ile ilgili tutuklanan araç sürücüsü Nagihan Şentürk teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren Polis Müfettiş Muavini Mustafa Özkantürk, Lefkoşa’da Jumbo Alışveriş Merkezi’nin park yeri içerisinde 9 Eylül saat 20.10 sularında, Nagihan Şentürk’ün, yönetimindeki araç ile trafik levha ve işaretlerine riayet etmeden ve anayoldaki araçlara öncelik hakkı vermeden caddeye dikkatsizce giriş yaptığını belirterek, o esnada anayloda, yüzde 147 miligram alkollü içki tesiri altında seyretmekte olan ve ehliyeti 3 Eylül tarihinde yine alkollü araç kullandığı için alınan zanlı Mehmet Behai Pınardan’ın yönetimindeki aracın önün tıkadığını ve iki aracın çarpıştığını kaydetti.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan FT 677 plakalı aracın yoldan çıkarak yol dışında bulunan akasya ağacına çarpıp durduğunu dile getiren Özkantürk, kaza sonucu FT 677 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Ali Gökhan Demirbilek’in olay yerinde hayatını kaybettiğini ifade etti.

Kazanın ardından KM 555 plakalı araç sürücüsü Mehmet Behai Pınardan’ın isim ve adres vermeden olay yerinden kaçtığını ancak 20 dakika sonra Lefkoşa'da tespit edilerek derdest tutuklandığını vurgulayan Özkantürk, Pınardan’ın 3 Eylül 2021 tarihinde yine alkol tesiri altında araç sürmesinden dolayı ehliyetine 3 ay süreyle el konulduğunu ve zanlının kavşağa geldiği sırada süratini düşürmediğini açıkladı.

Özkantürk, soruşturmanın devam ettiğini, tedavisi süren Nagihan Şentürk’ün de taburcu olduktan sonra tutuklanarak mahkeme huzuruna getirildiğini söyledi. Özkantürk, mesele ile ilgili başlatılan soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ehliyeti olduğunu ve 7 yıldır ülkede ikamet ettiğini, torunlarına baktığını belirterek, aleyhine getirilen yazılı davasını kabul ettiğini mahkemeye aktardı.

Polis aktarmış olduğu olgular ışığında zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması, 20 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı 2 kefilin 200’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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