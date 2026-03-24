“Ölümlü kazalara ev sahipliği yapan Dağyolu’nda herhangi bir adım atılmadı”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Sami Özuslu, Meclis Genel Kurulu’nda “Bayındırlık Bakanına Bazı Önemli Sorular” güncel konuşma gerçekleştirdi.

CTP Milletvekili Özuslu, ilk olarak Çatalköy-Girne yolundaki tamamlanamayan çalışmalara işaret etti; “Bu yoldaki çalışmalar yaklaşık 7-8 aydır devam ediyor. Çalışmalar bir yere kadar geldi fakat tıkandı. Bu tıkanıklığın sebebinin Karayolları Dairesi ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) arasındaki çekişme olduğu bilgisi var” dedi.

Bu çekişmenin faturasını orada yaşayan insanların çektiğine dikkat çeken Özuslu, “İlgili bölgeden yapılan çağrılara hükümet kulak tıkıyor. Yaklaşık 1,8 kilometrelik alanla ilgili asfaltlama çalışması yapılamıyor. Elektrik Kurumu yoldaki elektrik direklerinin çekimini yapmıyor. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’dan açıklama bekliyor. Orası gerçekten bir çile yoluna dönüştü” ifadelerini kullandı.

Özuslu, Dağyolu’nda başlayamayan çalışmalara da değindi. Ölümlü kazalara ev sahipliği yapan bu yolda herhangi bir adımın atılmadığına vurgu yapan Özuslu, “Bakan Arıklı’nın Ankara’da ihalesinin yapıldığını söylediği projeyle ilgili son durum nedir” diye sordu.

İnsanların Dağyolu’ndan araçlarıyla geçmekten korktuğunu belirten Özuslu, “Burası artık yol olmaktan çıktı. Birçok insan bu yolu kullanmaktan vazgeçti. Bittiğini söylediğiniz projeyle ilgili herhangi bir proje görmedim” açıklamasında bulundu.

Özuslu son olarak “Peşkeş Protokolü” olarak tanımlanan ve tartışmalar eşliğinde geçen Fiber Optik Protokolü’le ilgili bazı sorular yöneltti.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın Anayasa Mahkemesi’ne gönderdiği Fiber Optik Protokolü’ne ek protokol maddeleri eklenmesi gerektiğine dikkat çeken Özuslu, “Ek protokolle ilgili paydaşlarla ve Türkiye ile birlikte çalışma yapılıyor mu? Eğer Anayasa Mahkemesi süreci beklenecekse, muhtemelen 4-5 ay geçecek. Niçin bu süreç beklenene kadar herkesin içine sinecek bir düzenleme yapılmıyor” açıklamasında bulundu.