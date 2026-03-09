CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada, hükümetin açıkladığı tasarruf tedbirlerini eleştirerek bunun kamuoyuna yönelik bir görüntü oluşturma amacı taşıdığını söyledi. İncirli, ülkenin 15 milyar borcu bulunduğunu belirterek, borçların savaş öncesinde yapıldığını ve hükümetin şimdi tasarruf açıklaması yapmasının inandırıcı olmadığını söyledi.

İncirli, bütçede izaz ikram kalemlerinin daha önce yüzde 100 artırıldığını, şimdi ise bu kalemde yüzde 50 tasarrufa gidileceğinin açıklandığını belirterek, “Olmayan bir paranın tasarrufunu yapıyorsunuz.” dedi. Hükümetin elde edilecek kaynağın ne olacağını ve bu kaynağın nerede kullanılacağını açıklaması gerektiğini vurgulayan İncirli, Maliye’nin bu konuda bir çalışma yapıp yapmadığının da kamuoyuna açıklanması gerektiğini ifade etti.

Tasarrufa karşı olmadıklarını ancak bunun şeffaf şekilde yapılması gerektiğini belirten İncirli, savaşın ardından maliyenin içinde bulunduğu zor durumun örtbas edilmeye çalışıldığını belirtti.

Devletin, en çok ihtiyacı olan kesimlerin yanında olmaya devam etmesi gerektiğini dile getiren İncirli, hane halkına yönelik yardım kalemlerinin nasıl kullanıldığının da şeffaf olmadığını söyledi. Yardımların kimlere ve hangi ölçütlere göre verildiğinin açıklanması gerektiğini belirten İncirli, bu konuda ciddi bir belirsizlik bulunduğunu kaydetti.

İncirli ayrıca Ceza Yasası’nda yapılmak istenen değişikliklere de değinerek, düşünce ve ifade özgürlüğünü kısıtlayan düzenlemelerin Meclis Genel Kurulu’na getirilmek istendiğini belirtti. İncirli, Meclis’teki sürecin şeffaf yürütülmesi gerektiğini belirterek kamuoyunu yanıltan yaklaşımlardan vazgeçilmesi çağrısında bulundu.