“Olmadı, yapamadınız. Alınan kararları iptal edin”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, yeni asgari ücrete %21.66’lık hayat pahalılığının da altında, %18.39 oranında artış yapılmasına tepki gösterdi. İncirli, “Hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında alım gücünün korunmasında %21.66’lık artış bile yeterli değilken, %3.27’lik fark gerçekten anlaşılır değildir” dedi.

İncirli, anlaşılır olmayan durumun bununla da sınırlı kalmadığını belirterek, Çalışma Bakanlığı’nın “Başbakanın lütfu” ifadesiyle duyurduğu asgari ücretli çalışanlara yönelik 12 bin TL’lik destek kararına da işaret etti. Bu desteğin sosyoekonomik açıdan “mahsurlu, karmaşık, anlamsız, adil olmayan ve uygulaması zor” bir tablo yarattığını kaydeden İncirli, hükümetin bu adımla belirlenen asgari ücretin insanca yaşam için yeterli olmadığını fiilen itiraf ettiğini söyledi.

İncirli, Asgari Ücret Belirleme Komisyonu’nun görevini yapmadığını vurgulayarak, “Destek vermek yerine asgari ücretli insanlara en azından hayat pahalılığı oranında artış yapılmalıydı. Bu şekilde davranma kararı alan tüm yerel yönetimlerimize teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

İşverenin yapması gereken zammın kamu kaynaklarından, İstihdam Destek Merkezi Fonu’ndan karşılanmasının da ciddi bir sorun olduğunu belirten İncirli, “Burada sorulması gereken soru ‘kimin parasını kime veriyorsunuz?’ olmalıdır” dedi. Sadece asgari ücret üzerinden prim yatıranların bu destekten yararlanabilmesinin, maaşı daha yüksek olmasına rağmen kağıt üzerinde asgari ücretli gösterilen kişileri ödüllendirdiğini kaydeden İncirli, bunun kayıt dışılığı teşvik eden ve dürüstçe prim yatıranları cezalandıran bir uygulama olduğunu söyledi.

Açıklamasında çalışanlar arasında ayrımcılık yaratıldığını ve iş barışının bozulduğunu ifade eden İncirli, bu uygulamanın ilerleyen dönemler için de emsal teşkil edeceğini, her defasında beklenti ve gereksiz tartışmalar doğuracağını dile getirdi.

İncirli, “Asgari ücretin belirlenmesi işini doğru şekilde yapamayan, yapamadığını resmen kabul eden, birçok sakıncayı ve adaletsizliği içinde barındıran sözüm ona ‘desteği’ insanlara lütuf gibi verme gafletine düşen bir hükümetle karşı karşıyayız” dedi.

UBp-YDP-DP Hükümetine çağrıda da bulunan İncirli, “Olmadı, yapamadınız. Alınan kararları iptal edin. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nu tekrar toplayın. ‘Bir hata oldu, düzelteceğiz’ deyin. Zaten alışkınsınız” ifadelerini kullandı.