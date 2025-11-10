Olaydan 9 ay sonra tutuklandı, cezaevinde gönderildi

Lefkoşa’da 2025 yılı Ocak ayı içerisinde meydana gelen “korkutmak amacıyla silah taşıma, kanunsuz bıçak taşıma, rahatsızlık, telefonda tacizlik, kasti hasar ve tecavüzkâr alet tasıma ve ülkede ikamet izinsiz bulunmak" suçlarından aranan H.İ.Ö tespit edilerek tutuklandı. Zanlı mahkemeye çıkarılarak, cezaevine gönderildi.

Polis memuru Fırat Uğuroğlu mahkemeye olguları aktardı. Polis, 13 Ocak 2025 tarihinde saat 09.00 raddelerinde Lefkoşa'da işletmeciliğini S.B.’nin yaptığı Sanayi Bölgesi’ndeki iş yerinin önüne giden zanlının ödemesini almadığı gerekçesi ile S.B.’ye hitaben yüksek sesle bağırarak, "Benim paramı verin, hakkımı yedirmem" diyerek, bağırıp rahatsızlık çıkardıktan sonra pantolonunun cebinde bulundurduğu bıçağı kendisine doğru korkutmak maksadı ile salladığını söyledi. Polis, zanlının 15 Ocak 2025 tarihinde S.B.’nin telefonuna, “Siz ölümü hakkettiniz, yarın son gününüz ya hakkımı verirsiniz ya da canınız" şeklinde mesaj atıp taciz ettiğini açıkladı. Polis, zanlının 20 Ocak 2025 tarihinde saat 16.30 raddelerinde S.B.’nin iş yerinin camlarını beton parke taşıyla kırdıktan sonra yine S.B.’ye ait YP 127 plakalı aracın sol ön camına beton parke taşını atıp çizilmesine sebebiyet vererek toplam 14 bin 400 TL kasten kasti hasara uğrattığını söyledi.

Polis, zanlının olay yerinden kaçtığını, başlatılan soruşturma kapsamında olay yerinde 3 adet beton parke taşı bulunarak emare olarak alındığını ve zanlının aranan şahıs ilan edilerek, hakkında tutuklama emri alındığını söyledi. Polis, zanlının 9 Kasım’da Lefkoşa’da tespit edildiğini, ifadesinde tüm suçları kabul ettiğini açıkladı. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 641 gündür ülkede izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.