Olay yerinde hassas terazi, araçta çakı bulundu

Lefkoşa'da Kermiya bölgesinde 15 yaşındaki M.E.B.'nin cep telefonunu gasp ettiği ve araçla sürükleyerek yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla tutuklanan 24 yaşındaki A.Ç., mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayla ilgili şahadet veren Polis Çavuşu Mehmet Sevinç, soruşturmaya ilişkin bulguları aktardı.

Müştekinin iddiası

Polis, zanlının 5 Temmuz 2026 tarihinde saat 00.15 sıralarında Kermiya bölgesinde meydana gelen olayla bağlantılı olarak, 6 Temmuz'da tutuklandığını söyledi.

Polis, müşteki M.E.B.'nin ifadesinde, zanlının yanına gelerek saati sorduğunu, kendisinin saate bakmak amacıyla cep telefonunu cebinden çıkardığı sırada, kılıfı içerisinde 100 Euro bulunan telefonu elinden alarak aracıyla kaçtığını öne sürdüğünü aktardı. M.E.B., telefonu geri almak amacıyla aracın ön kapısına tutunduğunu, bu sırada aracın hareket etmesi nedeniyle sürüklendiğini ve yaralandığını iddia etti.

Zanlının savunması

Polis, zanlı A.Ç.'nin ise ifadesinde M.E.B. ile uyuşturucu madde satın almak amacıyla buluştuğunu söylediğini belirtti. Zanlı, buluştukları yerde M.E.B.'nin uyuşturucu maddeyi hassas terazide tartarak kendisine verdiğini, bunun karşılığında 100 Euro ödediğini ileri sürdü. İfadesinin devamında ise M.E.B.'nin parayı aldıktan sonra elinde bulunan diğer 100 Euro'yu da almaya çalıştığını, boğazına çakı dayadığını ve bu nedenle aracıyla olay yerinden uzaklaştığını iddia etti.

Kamera görüntüleri ve deliller inceleniyor

Polis, yürütülen soruşturma kapsamında incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde zanlı ile M.E.B.'nin olay yerinde bir araya geldiklerinin ve yaklaşık 12 dakika araç yanında beklediklerinin tespit edildiğini söyledi. Görüntülerde daha sonra zanlının aracı hareket ettirdiğinin görüldüğünü belirten polis, ikinci kez ifadesi alınan M.E.B.'nin çelişkili beyanlarda bulunduğunu da mahkemeye aktardı.

Olay yerinde yapılan incelemede bir adet hassas terazi bulunduğunu belirten polis, terazinin üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunup bulunmadığının tespiti amacıyla analize gönderildiğini ifade etti. Ayrıca terazi ile araç üzerinde parmak izi incelemesi yapılacağını kaydetti.

Polis, zanlının aracında yapılan aramada bir adet çakı ele geçirildiğini, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü ve yapılması gereken araştırmalar bulunduğunu belirterek 8 gün ek tutukluluk talebinde bulundu.

Mahkemenin kararı

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.