“Olağanın Gözünden: Lefkoşa’nın Kolektif Fotoğraf Sergisi” ara bölgede açıldı

Lefkoşalıların gündelik yaşamlarını belgeleyen kapsamlı bir çalışma olan "Olağanın Gözünden" (Through Ordinary Eyes), 9 Ocak Cuma akşamı gerçekleştirilen seçkin bir açılışla kapılarını ziyaretçilere açtı.

Lokmacı geçiş noktasında yer alan sergi, bir şehrin paylaşılan dokusunu ve kolektif hafızasını gözler önüne seriyor.

Yazar ve akademisyen Salamis Ayşegül Şentuğ Tuğyan ile fotoğrafçı ve akademisyen Haris Pellapaisiotis’in küratörlüğünde gerçekleştirilen sergi; Lefkoşa’nın sakinlerini kendi yaşanmış deneyimlerinin birincil gözlemcileri ve anlatıcıları olarak onurlandırıyor. 100’den fazla Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk katılımcının yakın iş birliğiyle, sosyal medya platformlarından ve kişisel dijital arşivlerden derlenen bu çalışma; günümüz Lefkoşa’sının kolektif bir portresini izleyiciye sunuyor.

Bu proje, Teknik Kültür Komitesi’nin bir girişimi olup; Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanlığı Ofisi (OSASG-Cyprus) koordinasyonunda yürütülmektedir. Ziyaretçiler, bu anlamlı sergiyi 23 Ocak tarihine kadar deneyimleyebilirler.

Sergi Bilgileri:

Yer: Lokmacı Geçiş Noktası Salonu (Ara Bölge)

Tarih: 23 Ocak 2026 tarihine kadar açık

Ziyaret Saatleri: 15:30 – 20:00 (Salı- Cumartesi)

Küratörler: Salamis Ayşegül Şentuğ-Tuğyan ve Haris Pellapaisiotis