Öküz Yılında Çin'i Araştırmak

Alper Ali Rıza-Cyprus Mail

Çin burçlarında Fare Yılı olan 2020'den kurtularak Öküz Yılı olan 2021’ye hoş geldiniz. Umarım bu yıl evrensel bir koronavirüs aşısı yılı olur.

2002 yılında Çin'in Guangdong şehrindeki şiddetli akut solunum sendromu salgını olan Sars virüsünün neden olduğu 774 ölümle karşılaştırıldığında Covid-19'un dünya çapında ölü sayısı 2,3 milyonu geçti.

Görünüşte 2002 Sars salgını Covid-19'un daha öldürücü bir versiyonuydu. Neyse ki, tomurcuklanırken kırılmıştı, ancak Asya'daki ülkelerde insanlığa hasarı büyük oldu.

İnsanlığın koronavirüs cinsinin öldürücü salgınlarına karşı duyarlılığı artık yaşamın bir gerçeğidir, ancak neyse ki virüs ve varyantlarıyla savaşmak için son derece hızlı geliştirilen bir dizi aşı da öyle.

Bilim dünyasında, pan korona aşısı adı verilen evrensel bir aşının, bir uçta Sars'tan diğer uçta soğuk algınlığına kadar tüm korona cinsine bir panzehir olarak kartlarda yer aldığına ve dahası çok uzak olmadığına dair söylentiler var. Muhtemelen bu yılın sonunda, inşallah!

Salgın hastalıklar, savaşlar gibi korkunçtur, ancak bilim ve tıpta kuantum sıçramaları üretirler. Ancak bu, bilim ve tıbbın insanlığın hizmetindeki tek araç ve prosedür olduğu anlamına gelmez. Tekrarı önlemek için virüslerin kaynağını keşfetmek de aynı derecede önemlidir.

Kendisinden önceki 2002 Sars salgını gibi, Covid-19 da Çin - özellikle Çin gıda pazarları- ile ilişkilidir. Bu yüzden Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Aralık 2019'da orada neler olduğunu öğrenmek için Çin'deki Wuhan'a bir araştırma heyeti gönderdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), eski başkan Donald Trump'ın yarım milyon Amerikalıyı öldüren bir pandeminin ortasında terk ettiği halk sağlığıyla ilgilenen bir BM kuruluşudur. Başkan Joe Biden, 20 Ocak 2021'de başkanlığının ilk gününde, Amerika’nın yokluğunun hem uluslararası hem de Amerikan halk sağlığına açıkça zarar verdiği için örgüte yeniden katıldı.

DSÖ, bir dizi soruyu ele aldı ve misyonuna başlamasına izin verilen şartlarla tutarlı sonuçlara vardı. Virüs Wuhan Viroloji Enstitüsü'nden kaçtı mı? Covid-19, Wuhan'daki pazarlarda satılan vahşi hayvanlarla mı sınırlı? Virüs, Çin'den veya yurtdışından dondurulmuş gıdaların ticareti sırasında Wuhan'a mı ulaştı?

DSÖ, Amerikan istihbaratının virüsün Wuhan Viroloji Enstitüsü'nden kaçtığını, açıkça yanlış olduğu gerekçesiyle reddetti. Koronavirüsün yarasalardan bir ara hayvan konağa ve oradan da insanlara geçtiği hipotezi lehine eğildiler, ancak nereden kaynaklandığına dair herhangi bir sonuca varamadılar.

Virüsün Aralık 2019'da Çin dışından ithal edilip edilmediğine dair daha fazla araştırma yapılması gerekiyordu. Ancak DSÖ, virüsün Aralık 2019'dan önce Çin'de bulunmadığını kabul etmiş gibi görünüyor ve bu da virüsün Çin dışından ithal edilip edilmediği sorusunu akla getiriyor.

Bu, Wuhan'a ithal edilmiş dondurulmuş deniz mahsullerine gömülü olarak gelmiş olabileceğine dair bazı spekülatif yorumlarla askıda kaldı; Wuhan'daki Huanan Deniz Ürünleri Toptancıları Pazarı'ndaki yüzeylerde virüsün varlığına dair, muhtemelen şehirdeki Çinli yetkililer tarafından sağlanan kanıtlara dayandılar.

Koronavirüsün kökenleri hakkında yalan haberler yaydığı iddiasıyla geçen hafta Çin ve Hong Kong'da yayın yapması yasaklanan BBC Dünya Servisi'nden, çoğu Çin için uygun olan tüm bu bilgileri topladım.

Virüs örneklerinin güvenilir memurlar tarafından Huanan pazarından düzgün bir şekilde kaldırılıp kaldırılmadığını ve WHO'nun onu Covid-19 olarak tanımlayan laboratuvara ulaşılamaz devamlılık kanıtı sağlayıp sağlamadığını bilmiyorum; ve en önemlisi laboratuvarın Wuhan Viroloji Enstitüsü olup olmadığı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün genel izlenimi, virüsün bir şekilde ithal edilen deniz ürünlerine gömülmüş yarasalardan geldiği ve bunun makul olduğu sonucuna vardı; Önemli bir değerlendirme dışında: Wuhan'daki yetkililer başlangıçta salgınla ilgili bilgileri bastırmaya çalıştı.

Merak ediyorum, WHO misyonunun herhangi bir üyesi, geçen yıl bu kez koronavirüs aşırı yükünden ölen ve yeni gizemli hastalığı açığa vurduğu için zulüm gören Dr. Li Wenliang'ı sordu mu? 9 Şubat 2020’da Sunday Mail’deki köşemde "Koronavirüs: dikkatli ol ve ellerini yıka" başlığı altında bu cesur genç doktoru ve dünyayı yeni öldürücü virüs konusunda uyarmak için çaresiz çabalarını yazdım.

Yetkililerin gizlemek istediği gerçeği söylediği için Wuhan'da taciz edildi ve gözaltına alındı; Ölümü, ölümüne ve yetkililer tarafından kendisine yapılan muameleye öfkeye, şiddetli bir sempati karışımına neden oldu.

Çin hükümeti tarafından İngiltere'deki büyükelçisi de dahil olmak üzere pazarlanan komünist parti çizgisi, Covid-19'un mevsimsel gripten daha ciddi olmadığıydı. Oysa gerçek şu ki çok daha öldürücü ve ölümcül.

Çinli yetkililerin inanılırlığı, olumsuz kanıtları bastırmaya çalıştıkları için çöktü. Çin, 2001 yılında Dünya Ticaret Örgütü'ne (WTO) katılmasına izin verildikten sonra katlanarak artan dünya çapındaki pazarlara erişimi olan kapitalist bir sistem işleten totaliter bir komünist ülkedir.

Totaliter komünist bir devlete piyasa ekonomilerine sahip açık toplumlarla ticarete erişim izni verildiğinde, totaliter komünist devletlerdeki ekonomi komünist parti aparatçıklarının siyasi kontrolü altında olduğundan belirli piyasa çarpıklıkları kaçınılmazdır.

Çin'in tatmin edebildiği belirli ekonomik koşullar altında DTÖ'ye katılmasına izin verildi, ancak hiç kimse, ifade özgürlüğü de dahil olmak üzere piyasa ekonomilerinde elde edilen hayati özgürlüklere paralel olarak totalitarizmini yumuşatması konusunda ısrarcı görünmüyor. Geçen hafta Çin hükümetinin yaptığı gibi BBC World News'un Çin'de yayın yapma özgürlüğünü kısıtlamak akıllıca olmasa da, İngilizlerin Birleşik Krallık'taki Çin yayıncısını kısıtlaması göz önüne alındığında anlaşılabilir bir durumdu.

Ancak, bir tıp doktorunun milyonlarca kişinin ölümüne neden olan ölümcül bir hastalığın salgını hakkında bilgi vermesini engellemek için alıkoyulması ve taciz edilmesi hem DSÖ hem de DTÖ tarafından tam olarak araştırılmalıdır.

*Alper Ali Rıza, Birleşik Krallık'ta bir kraliçe avukatı ve emekli bir yarı zamanlı yargıçtır.

** Çeviri, Yenidüzen.