2024 yılının Şubat ayında Girne–Tatlısu Anayolu’ndaki trafik kazasının ardından motosiklet sürücüsü Cemre Yönet'in hayatını kaybetmesine neden olan trafik kazasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı, kaza zanlısı M.A. tutuklandı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Cemre Yönet'in annesi Gönül Sağır, zanlının suçunu kabul ettiğini ifade etti.

Sağır, paylaşımında "23 aydır Cemremin 285 promil alkollü katilinin tutuklanmasını bekledim. 23 ayda okulunu bitirmek için suçlamaları kabule etmedi. Okulunu bitirdi, suçunu kabul etti. 23 aydır bana her saniye bana KAN kusturdu. EVLADININ ALKOLLÜ KATİLİNİN CEZA ALMASI İÇİN OKULU BİTİRMESİNİ BEKLEYEN YÜREĞİ YANAN BİR ANNEYİM. Dilerim en ağır cezayı alırsın" ifadelerini kullandı.