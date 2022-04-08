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  3. Okullarda pozitifleşme oranı % 1,41
Okullarda pozitifleşme oranı % 1,41

Okullarda pozitifleşme oranı % 1,41

Eğitim Bakanlığı 2-8 Nisan okullarda 704 öğrenci, 119 öğretmen ve 14 personelin COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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Eğitim Bakanlığı 2-8 Nisan okullarda 704 öğrenci, 119 öğretmen ve 14 personelin COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

103 öğrenci, 14 öğretmen, 2 personel de karantinaya girdi. 2 sınıf kapandı. 59 Bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre okullarda pozitifleşme oranı ise % 1,41

2 Mart – 8 Nisan Güncel Vaka - Temaslı Sayı Grafiği

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