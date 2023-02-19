Okullarda ikinci dönem zili yarın sabah çalıyor

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilk ve orta dereceli devlet ve özel okullarda ikinci dönem yarın başlıyor. Yaklaşık 52 bin öğrenci ve 6 bin öğretmen, yarın sabah çalacak zille yeniden ders başı yapıyor.

15 günlük tatilin ardından 16 Şubat Perşembe başlaması planlanan 2022-2023 Öğretim Yılı 2’nci dönemi, 6 Şubat’ta meydana gelen deprem felaketinden dolayı Bakanlar Kurulu kararıyla 20 Şubat’a ertelenmişti.

Öğretim yılının ilk dönemi tüm okullarda 31 Ocak’ta karnelerin dağıtılmasıyla tamamlanmıştı. İkinci dönemin ilköğretimde 16 Haziran’da, ortaöğretimde ise 8 Haziran’da tamamlanmasıyla öğrencilerle öğretmenlerin 3 aylık yaz tatili başlayacak.

KKTC’de İlköğretim Dairesi’ne bağlı 127 okulda yaklaşık 25 bin, Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı 49 okulda öğrenim gören yaklaşık 23 bin, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı 12 okulda yaklaşık 4 bin ve Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitimi Merkezi’nde ise yaklaşık 400 öğrenci eğitim görüyor.

Öte yandan, Kolejlere Giriş Sınavı’nın ikinci basamak sınavı (KGS-2) 10 Haziran Cumartesi günü, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi (BEAL) ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı ise 24 Haziran Cumartesi günü yapılacak.

8. sınıfı tamamlayan öğrencilerin meslek liseleri programlarına tercih başvuruları 26 Haziran – 6 Temmuz tarihleri arasında kabul edilecek.

Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu:

"Çocukların geleceğe güvenle bakabilmelerini sağlamak için çalışmalarımızı ara vermeden, kararlı bir şekilde sürdürüyoruz"

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, ülkenin bugünü ve yarını olan çocukları geleceğe hazırlamak, onların geleceğe güvenle bakabilmelerini sağlamak adına çalışmalarını ara vermeden, kararlı bir şekilde sürdürdüklerini vurguladı.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yarın başlayacak 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı ikinci dönemine ilişkin yayımladığı mesajda, bir kez daha deprem felaketinde hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine, sevenlerine ve eğitim camiasına başsağlığı ve sabır diledi.

Derin yara

Öğretmenlere, öğrencilere ve velilere seslenen Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun mesajı şöyle:

“Değerli öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz;

2022-2023 Eğitim öğretim yılının 2. dönemine Pazartesi günü itibariyle başlıyoruz. Yoğun bir ders dönemine verdiğimiz kısa ara sonrasında, ikinci dönemin ülkemiz, çocuklarımız, öğretmenlerimiz, velilerimiz ve tüm paydaşlarımız için hayırlı olmasını temenni ederim.

Öncelikle belirtmek isterim ki, 6 Şubat günü Türkiye’de gerçekleşen deprem felaketi bizleri derinden üzmüştür. Okul sporları müsabakaları için Adıyaman’da bulunan Gazimağusa Türk Maarif Koleji kafilemizde yer alan öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve velilerimizi de bu felakette kaybetmek, yüreğimizde derin bir yara açmıştır.

Yaşadığımız kayıplar nedeniyle acımız çok büyüktür.

Bu nedenle, deprem felaketinde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza ve kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine, sevenlerine ve eğitim camiamıza başsağlığı ve sabır dileklerimi iletirim.

Sevgili öğretmenlerimiz ve velilerimiz;

Ülkemizin bugünü ve yarını olan çocuklarımızı geleceğe hazırlamak, onların geleceğe güvenle bakabilmelerini sağlamak adına çalışmalarımızı ara vermeden, kararlı bir şekilde sürdürmekteyiz. Yürüttüğümüz girişimler ve Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile sağlam temeller üzerine kurduğumuz kurumsal iş birliği ile ülkemiz eğitiminde önemli bir atılım gerçekleştirme noktasındayız.

Bu süreç içerisinde mevkidaşım Türkiye Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile gerçekleştirdiğimiz görüşmeler neticesinde eğitime önemli bir katkı yapılmış, Türkiye’den gönderilen akıllı tahtalar ve eğitim materyallerinin okullarımıza dağıtımı devam etmektedir.

Özellikle öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin kullanımına sunulan etkileşimli akıllı tahtalar, teknolojik açıdan getirdiği olanaklarla birlikte eğitime öğretime ciddi katkı yapacaktır.

Gönderilen materyaller doğrultusunda özel eğitim alanında da çok önemli adımlar atılmakta ve çok yakın zamanda öğrencilerimizin hayatlarını kolaylaştıracak, eğitimlerini ise geliştirecek bir yapıya kavuşacağımızı buradan belirtmek isterim.

Geleceğimizin mimarı olan değerli meslektaşlarım,

2022-2023 Eğitim öğretim yılının ikinci dönemi ile birlikte bizlere emanet edilen evlatlarımızı geleceğe hazırlamak, onların geleceğe güvenle bakabilmelerini sağlamak adına bugüne kadar gösterdiğiniz gibi bundan sonra da göstereceğiniz gayret ve fedakarlıklar dolayısıyla şimdiden hepinize teşekkür ederken, başarılarla dolu bir eğitim-öğretim dönemi dilerim.

Sevgili öğrencilerimiz,

Kısa bir tatil sonrası yeni bir heyecan ve umutla ikinci döneme başlıyoruz. Sizlerden beklentimiz iyi bir motivasyon ve istekle derslerinize sımsıkı sarılarak hayalini kurduğunuz hedeflerinize ulaşmak için azami gayret göstermenizdir. Bu noktada sizlere inanıyor ve güveniyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle öğretmenlerimize ve öğrencilerimize en içten sevgi ve başarı dileklerimi iletir, 2022-2023 eğitim öğretim yılı 2. döneminin eğitim camiamız için hayırlı olmasını temenni ederim. Depremde kaybettiğimiz canlarımız için de bir kez daha başsağlığı diler, hatıralarının sonsuza dek yaşatılacağını belirtmek isterim.”