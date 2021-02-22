Bakanlar Kurulu, yeni bir uygulama ile okullara “terör genelgesi” gönderdi.

Tüm Anaokul, İlkokul, Özel Eğitim Merkezi ve Özel Okul Müdürlükleri ile Sorumlu Öğretmenlere gönderilen genelgede, hangi örgütlerin terör örgütü olarak belirlendiği listeleniyor.

Okullara hangi amaçla böyle bir genelde gönderdiği ise bilinmiyor.

Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu, YENİDÜZEN’in sorusu üzerine, bu genelgenin bilgilendirme amacıyla her yıl kurumlara gönderilen rutin bir işlem olduğunu belirtti.