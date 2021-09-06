Okullar açılıyor, Yenidüzen maliyetleri araştırdı

Tek çocuklu bir ailenin, her üründen birer adet almak üzere harcayacağı minimum üniforma ve kırtasiye gideri yaklaşık 2000 TL.

Derya ULUBATLI



Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına sayılı günler kaldı, okul masrafları aile bütçesinde yerini aldı.

Eylül ayında başlaması beklenen 2021-2022 eğitim sezonu için okul alışverişleri başladı.

Pandemi sonrası yıpranan ekonomi ve bir türlü karar verilemeyen asgari ücret artışına bir de okul masrafları eklendi.

Yeni döneme sayılı günler kala YENİDÜZEN kırtasiye ve kıyafet giderlerini araştırdı. Piyasa araştırmasına göre tek çocuklu bir ailenin, her bir kırtasiye ürünü ve kıyafetten birer adet almak üzere yapacağı alışverişte minimum gideri 2000 TL civarında olacak.

Kıyafetlerde durum ne?

Kıyafet firmasından alınan standart bir okul pantolonunun minimum fiyatının 165 TL olduğu bilgisine ulaşıldı. Bu fiyat gömlek için 110 iken, kazak için 112, şort için ise 90 TL olarak bildirildi. Firma yetkilileri bu ücretin okuldan okula değişeceğine ve bazı özel okulların daha farklı bir satış fiyatı kullandığını da belirtti.

Aşağıdaki fiyatlar göz önüne alındığında tek çocuklu bir ailenin her bir üründen birer adet almak üzere harcayacağı minimum kıyafet gideri 1,705 TL olacak.

Yeni dönem üniforma fiyatları şu şekilde:

Pantolon: 165 TL

Eşofman: 265 TL

Mont: 273 TL

Gömlek: 110 TL

Kazak: 112 TL

Kravat: 44 TL

Fermuarlı üst: 165 TL

Şort-Etek: 140 TL

Şort: 90 TL

Yakalı t-shirt: 104 TL

Normal t-shirt: 85 TL

Sweatshirt: 152 TL



Kırtasiye fiyatları nasıl?

Okul çantasından kaleme kadar birçok ihtiyacın giderildiği kırtasiyeler ise öğrenci ve velilerin eğitim dönemi başlangıcındaki uğrak yeri oldu. İlkokul seviyesinde bir çocuk için her üründen bir tane almak üzere yapılabilecek en düşük giderli alışveriş için gerekli bütçe 327 TL iken, en yüksek fiyatlı ürünlerde bu fiyat 1.306 TL olarak hesaplandı. Bu liste içerisinde yer almayan kitap masraflarının ise okullara göre değişiklik gösterdiği belirtildi.

Kırtasiyelerdeki ürünlerin fiyat aralıkları şöyle:

Tekerlekli okul çantası: En düşük 200-En yüksek 500 TL

Normal okul çantası: En düşük 125-En yüksek 400 TL

Su matarası: En düşük 40-En yüksek 120 TL

Küçük Defter: En düşük 3-En yüksek 14 TL

Büyük Defter: En düşük 5-En yüksek 22 TL

Dosya: En düşük 40-En yüksek 50 TL

Kalem Cüzdanı: En düşük 30-En yüksek 100 TL

Kurşun Kalem: En düşük 1-En yüksek 15 TL

Çıtçıtlı Kalem: En düşük 3-En yüksek 70 TL

Kalem ucu: En düşük 75 kuruş-En yüksek 10 TL

Tükenmez Kalem: En düşük 75 kuruş-En yüksek 25 TL

Resim Çantası: En düşük 17-En yüksek 50 TL

Resim Defteri: En düşük 9-En yüksek 24 TL

Sulu yapışkan: En düşük 2-En yüksek 10 TL

Uhu: En düşük 4-En yüksek 18 TL

Elişi kağıdı: En düşük 3-En yüksek 5 TL

Makas: En düşük 4-En yüksek 17 TL

Cetvel: En düşük 1-En yüksek 13 TL

Silgi: En düşük 50 kuruş-En yüksek 15 TL

Kalemtıraş: En düşük 2-En yüksek 30 TL

Suluboya: En düşük 13-En yüksek 45 TL

Kalem Boya: En düşük 13-En yüksek 80 TL

Pastel Boya: En düşük 10-En yüksek 60 TL