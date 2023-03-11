Okul mu yeşil alan mı?

Fehime ALASYA

Ozanköy’de bölge halkı tarafından yıllardır yeşil alan olarak kullanılan ve Vakıflar İdaresi’ne ait olan atıl arazi, okul yapılması için özel bir şirkete kiralandı. Bölge halkı, “Bölgenin yürüyüş yollarına, parkalara ihtiyacı var, trafik izdihamı yaratacak yapılara değil” diyerek duruma tepki gösterdi.

Arazinin Vakıflar İdaresi’ne ait olduğu ve özel okul açma girişimi olan şirketin, Girne Belediyesi’nde Nidai Güngördü’nün başkanlığı döneminde gerekli yasal tüm izinleri aldığı ifade edilirken, bölge halkının konuyu mahkemeye taşıdığı, yaşananları bir basın toplantısı ile protesto etmeye hazırlandığı öğrenildi.

Girne Belediyesi ise bölgede iyi niyet ortamı olmasını arzuladıklarını belirterek, tüm paydaşlar arasında huzurun korunması gerektiğine vurgu yaptı.

Girne Belediyesi Başkan Danışmanı Mustafa İlgen, ilgili paydaşlarla toplantı düzenlediklerini anlattı, okul inşaatı için gerekli yasal tüm izinlerin geçtiğimiz yıl alındığını ifade etti.

Bölge sakinlerinin sözcüsü Tahir Şanlıtürk:

“Bölgenin yeşil alan ve yürüyüş parkurlarına, parklara ihtiyacı var”

Boğazyolu caddesi ve Sülün Sokak sakini, bölge halkının sözcüsü Tahir Şanlıtürk, bölgenin tamamen 2 katlı projelerden oluşan, 65 yaş ve üzeri kişilerin huzur bulması amacıyla hayata geçirilen bir yaşam alanı olduğunu anlatarak, “Bölgede hiçbir yeşil alanımız yoktur. Bu okul bölgeye sadece trafik izdihamı yaratacaktır, bölgeye hiçbir katkısı yoktur” dedi.

Bölgenin tamamen 2 katlı projelerden oluşmuş, 65 yaş ve üzeri insanların huzur bulması için kurulan bir yaşam alanı olduğunu anlatan Şanlıtürk, Anayasa’daki iyi idare yasasına göre bölge halkının da katılımının olması, fikrinin sorulması gerektiğini ifade etti.

Ara emri almak için mahkemeye başvurduklarını anlatan Şanlıtürk, basın toplantısı yaparak durumu protesto edeceklerini dile getirdi.

Şanlıtürk, “Bölge halkına danışılmadan bu adım atıldı. İmzalı dilekçelerimizle buna karşı çıktık. Eski belediye başkanı imar onayı vermiş, sadece ara emri almak için mahkemeye verdik.”

Bölgede hiç yeşil alan olmadığını kaydeden ve bu durumun bölgeye sadece trafik izdihamı yaratacağını, hiçbir katkısı olmayacağını kaydeden Şanlıtürk, şöyle devam etti:

“Bu okulun yapılması için bölgede öğrenci de yok, bölge dışından taşınacak. %60 olan trafik yoğunluğu %80’i geçecek, trafikten evimizden çıkamaz olacağız. Her gün sabah ve akşamüzeri trafik saatlerinde çıkmak zaten mümkün değil. Bizim yeşil alan ve yürüyüş parkurlarına parklara ihtiyacımız var. Deprem toplanma alanımız orasıdır ve bu da yok olacak.”

Ozanköy Muhtarı Ramadan Uzun:

“Okul yapımına karşı değiliz ama planlı şehirleşme şart”

Eğitime olumlu katkı adına ülkede okul yapılmasıyla ilgili hiçbir rahatsızlık gütmediklerini anlatan Ozanköy Muhtarı Ramadan Uzun, “Bölgede var olan trafik izdihamının daha da yoğunlaşacağından korkuluyor. Girne’nin doğusunu kapsayan toplam 11 okul var ve bu durum zaten krize nende oluyor, daha da artacak.” dedi.

Yıllardır atıl vaziyette kalan ve yeşil alan olarak kullanılan bölgede, okul öncesi eğitim ve ilkokul planlandığını anlatan Uzun, belediyede önceki yönetimin verdi birçok yasal inin bulunduğunu, tüm bunlar için konuyu mahkemeye taşıyacaklarını ifade etti.

Uzun, “Ne çevre halkı, ne yerel yönetim ne de bizler okul yapımına karşı değiliz ama planlı şehirleşme şart, aksi halde bölge ve orada yaşayanlar çok büyük mağduriyet yaşayacak.” yorumunda bulundu.

Girne Belediyesi Başkan Danışmanı Mustafa İlgen:

“İyi niyet ortamı olmasını arzuluyoruz, tüm paydaşlar arasında bu huzur korunmalı”

Girne Belediyesi’nin ‘iyi niyet göstergesi ve orta yol bulma’ çabası içinde olduğunu anlatan Girne Belediyesi Başkan Danışmanı Mustafa İlgen, “İyi niyet ortamı olmasını arzuluyoruz, tüm paydaşlar arasında bu huzur korunmalı” dedi.

Mevcut projenin trafik yoğunluğuna neden olmayacağı görüşünü paylaşan İlgen, “Bundan daha büyük bir proje olmasına da karşıyız. Bu konuda net bir duruş sergileyeceğiz, bunu dile getirdik.” dedi.

Bahsi geçen okul projesi için gerekli tüm yasal izinlerin geçen yıl alındığını anlatan İlgen, taraflar arasında uzlaşı ve bölgenin refahı için çalışıldığı ifade edildi.

Girne Belediyesi Başkan Danışmanı Mustafa İlgen, konuyu kronolojik sırasıyla ve tüm detaylarıyla YENİDÜZEN’e anlattı.

İlgen, özetle şunları dile getirdi:

“Söz konusu yer Vakıflar idaresine ait, üçe parsellenen bir alandır. En batısında kalan 2 dönüm, 3 evlekten büyük bir parçası yeşil alan olarak ayrıldı. Orta kısmı yani 4 dönüm 3 evlekten fazla bir kısmını ise 13 Ekim 2021’de okul yapılması maksadıyla özel, yerli bir şirkete kiralandı. Planlama onay alındı, projesi çizildi. Eğitim Bakanlığı ve Girne Belediyesi’nden de planlama ve inşaat onayı alındı. Bu onay da 31 Mart 2022 tarihinde verildi. Belediyeden 14 Ekim’de de inşaat ruhsatı da alındı. Yasal olarak yapılması gereken tüm süreci takip ettiler. Seçimden sonra bir dilekçe aldık. Bölge halkı bu okulun yapılmasını istemediğini söylüyor.

Belediye olarak bölgeye yaptığımız bir kaçış yolu var. Bu Girne trafiğini rahatlatmak maksatlı yapılan bir yoldur ve bu arazi üzerindedir.

Geçmiş dönemde Trafik Komisyonunda da bu konu görüşüldü. Bu komisyondan çıkan görüşler neticesinde trafiği rahatlatacağı şekilde proje yeniden revize edildi. Bu yolla inşaat ruhsatı aldı. İnşaata başlamamaları konusunda yasal bir engel olmamasına rağmen yine de başlamaları için ricada bulunduk.

Hem bölge halkının hassasiyetlerini hem de yasal onaylı yatırımı dikkate alarak birlikte toplantı yaptık. Şehir planlama, belediye, bölge halkı ve proje sahibi ile aslında çok önceden yapılması gereken bir toplantı yaptık. Taraflar sanırım bir uzlaşıya varamadı.”

“Mevcut proje trafik yoğunluğuna neden olmaz ama…”

“Bu toplantılar sürerken Vakıflar İdaresi, diğer bir parça arazinin de kiralanması için teklif açtı. Burası için okul sahipleri herhangi bir talebi olmadı.

Mevcut projede, yapılacak olan bu okulun araziye oturma alanı 500 metrekaredir, 800 metrekare kapalı alanı olan, büyük ölçekli bir villa boyutunda bir binadan söz ediliyor. Mevcut proje trafik yoğunluğuna neden olmaz. Bundan daha büyük bir proje olmasına da karşıyız.”

“Yeni açılan parsele talip olduk”

“Bu toplantılar sürerken Vakıflar İdaresi’nin arazideki diğer bir parçanın kiralanması için açtığı teklife Belediye olarak talip olduk ki, yapılması planlanan bu okulun her iki alanının da yeşil alan gibi olmasını sağlayabilelim. Fakat bu konuda niyet yatırımcıya açılmasıdır, bu talebimiz karşılık bulmadı. İyi niyet ortamı olmasını arzuluyoruz, tüm paydaşlar arasında bu huzur korunmalı, orta yol bulmaya çalışıyoruz.”