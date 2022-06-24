Oğuz: Yangın Beşparmaklara doğru ilerliyor

Tarım Bakanı Dursun Oğuz, Ağıllar bölgesinde daha önce söndürülen yangının saat 12.00’de yeniden çıktığını açıkladı, alevlerin Beşparmaklara doğru ilerlediğini açıkladı.

“Yangın bölgesinin güneyinde, Ağıllar’da 2 gündür sönmüş görünen yerde yeniden alevlenme oldu” diyen Oğuz, “Yangın, şu anda Beşparmaklara doğru ilerliyor. Makilik bir alan. O noktaya doğru ilerliyor” dedi.

Oğuz, yangına 2 uçak ve 4 helikopterin müdahale ettiğini belirtti. Bununla birlikte yangının Tatlısu, Mersinlik ve deniz istikametinde geniş bir alanına yayıldığını dile getiren Oğuz, ekiplerin şu anda bölgede yoğun çaba sarf ettiğini söyledi.

Oğuz, Mersinlik’te 4 gündür devam eden yangın nedeniyle 16 bin 300 dönümlük alanın kül olduğunu açıkladı, güneyde de başlayan yangın nedeniyle Kıbrıs Cumhuriyeti ve İsrail’e ait uçak ve helikopterin buraya yönlendiğini ifade etti.

3 geceden beri bölgedeki rüzgarın devam ettiğini söyleyen Oğuz, öğleden sonra ve gece saatlerinde şiddetini artıracağına yönelik bilgi aldıklarını sözlerine ekledi.

"Kuzeydeki tehlike orman varlığını tehlikeye sokuyor”

Yerleşim yerleri için şu an için bir sorun olmadığını, rüzgarın ters yöne doğru seyrettiğini belirten Oğuz, “Kuzeydeki tehlike orman varlığını tehlikeye sokuyor. Hiçbir şey bitti demeden bitmiyor. Hava şartlarına göre risk devam ediyor.” dedi.

CTP Milletvekili Tufan Erhürman’ın ‘kriz masası oluşturulup tek bir ağızdan açıklama yapılmalı, kafalar karışmamalı’ eleştirisini ve bazı çelişkili açıklamaları da yanıtlayan Oğuz, “Haklısınız… Çok zor anlar yaşadık, moraller zaten bozuk. Yangının hem genişlemesi hem de yönüyle ilgili genişleme oldu.35 yılda oluşan bölgede hem geçmiş hem de geleceğimiz gitti. Çalışmalarımız devam ediyor.”

“Ortak fikirle dağılım yapıyoruz”

CTP Milletvekili Erkut Şahali’nin “yangında koordinasyonun başında olan kimdir?” sorusu üzerine, tüm birimlerin hem gece hem gündüz keşifte olduğunu, akabinde istişare içinde görev bölümü yapıldığını, ortak karar alındığını anlattı.

Oğuz, “Her birin ayrı tarafta görevli, ortak fikirle dağılım yapıyoruz. Duyuru ve çağrılar Kaymakamlık üzerinden yapılıyor” dedi.