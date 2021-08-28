Oğuz: “Ücretli test kararının altında herkesin imzası var”

Maliye Bakanı Dursun Oğuz Sağlık Bakanı Ünal Üstel’in aksi yönde açıklamaları olmasına rağmen PCR /antijen testlerinin herkes için ücretli olması yönünde karar alınacağından haberi olduğunu söyledi.

Oğuz, yapılan açıklamaları değerlendirerek, “Bu tür söylemler, bu tür manevralar siyasidir. Toplumun buna ihtiyacı yok. Şu an toplumsal dayanışmaya ihtiyaç var.”dedi.

Kanal SİM Genel Yayın Yönetmeni Sami Özuslu’nun hazırlayıp sunduğu SABAH KAHVESİ programında konuşan Maliye Bakanı Dursun Oğuz PCR/antijen testlerinin herkes için ücretli olması yönünde yapılan tartışmaları ve bakanlardan yapılan farklı açıklamaları değerlendirdi. Maliye Bakanı Dursun Oğuz PCR/antijen testlerinin herkes için ücretli olması yönündeki kararla ilgili açıklamasında, “Bu karar Bakanlar Kurulu'nda herkesin bilgisi ile alındı. Oy birliği ile alındı. Herkes tarafından okundu ve imzalandı. Tüm bakanların kararın altında imzası var” dedi.

Sağlık Bakanı Ünal Üstel’in tedavi için yurtdışında olacağını ama kararın alınacağından bilgisi olduğunu dile getiren Bakan Oğuz, “Sayın Olgun Amcaoğlu Sağlık Bakanı’na vekalet ediyordu. Kararın altında onun da imzası var” dedi. Konu birkaç haftadır konuşuluyordu diyen Oğuz, aksi yönde yapılan açıklamaları değerlendirerek, “Bu tür söylemler bu tür manevralar siyasidir. Toplumun buna ihtiyacı yok. Şu an toplumsal dayanışmaya ihtiyaç var” şeklinde konuştu.

Maliye Bakanı Oğuz, öğrencilerin ücretsiz testleri konusunda ise Sağlık Bakanlığı ile Eğitim Bakanlığı’nın ‘tarama organizasyonları’ yapması gerektiğini, bunların ücretsiz olacağını belirtti.

Dursun Oğuz bir soru üzerine Kamu Hizmetleri Komisyonu sınavında 70 ve üzerinde not alan 16 hemşirenin istihdamı için Maliye Bakanlığı olarak onay verdiklerini de açıkladı.