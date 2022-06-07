Oğuz, Türkiye Tarım Bakanı ile görüşmek üzere Ankara’ya gitti

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile görüşmek üzere Ankara’ya gitti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Bakan Oğuz, Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile saat 13.00 sıralarında bir araya gelecek.

İki bakanın görüşmesinin gündeminde, genel tarım politikalarının yanında KKTC Su Temin Projesi ile ilgili çalışmalar ve Türkiye ile imzalanan iş birliği protokolünde yer alan tarımla ilgili konular bulunuyor.

Bakan Oğuz’a Bakanlık Müsteşarı Emirali Deveci ve bazı bakanlık yetkilileri eşlik ediyor. Bakan Oğuz’un yarın akşam ülkeye dönmesi bekleniyor.