Oğuz: "Sağlık çalışanlarının mevsimlik işçileri ve muhtarlar bugün ödeniyor"

Sağlık çalışanlarının mevsimlik işçileri ile muhtarlar bugün ödeniyor.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz yazılı açıklamasında, bütçenin açılmasına müteakip hak edişlerin ödenmeye başlandığını duyurdu.

Oğuz bu çerçevede bugün de sağlık çalışanlarının mevsimlik işçileri ile muhtarların ödendiğini açıkladı.

Sağlık çalışanları arasındaki 270 mevsimlik işçi ile 240 muhtar hak edişlerini bugün ödenmiş olacak.