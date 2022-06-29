Oğuz: Orman arazileri içerisinde birçok özel mülk var

Tarım Bakanı Dursun Oğuz, orman arazilerinin içerisinde birçok yerde özel mülklerin bulunduğunu kaydetti, “Özel mülkle ilgili devlet kamulaştırma yapar mı yapmaz mı ayrı konu…” dedi.

Oğuz, orman alanı içerisinde yangın riski tehdit eden unsurların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma yapılması gerektiğini belirtti.

Bugünkü Bakanlar Kurulu’nda orman yangınlarının da gündeme geleceğini ifade eden Bakan Oğuz, Cumhurbaşkanlığı’nda da yarın veya Cuma günü toplantı yapılacağını kaydetti.

Oğuz, bölgede çalışmaların sona ermesinin ardından raporlamaya geçileceğini, neler yapılması gerektiğini ortaya koyacaklarını aktardı.

Oğuz bu açıklamaları BRT’de Manşet+ programında yaptı.