Oğuz: “Aynı hat üzerindeki elektrik tellerinden, 3 farklı noktadan çıkan kıvılcımlar yangına neden…”

Tarım Bakanı Dursun Oğuz, ilk tespitlere göre aynı hat üzerindeki elektrik tellerinden, 3 farklı noktadan çıkan kıvılcımların yangına neden olduğu bulgusunu paylaştı.

Tarım Bakanı Dursun Oğuz, iş makinelerinin bazı noktalara ulaşamadığını, havadan söndürme çalışmalarının da başlaması ile yangının kontrol altına alınması temennisini belirtti.

Yangın bölgesinde açıklamalarda bulanan Oğuz, rüzgarın çok çabuk yön değiştirmesinin söndürme çalışmalarını da olumsuz etkilediğini belirtti. Oğuz, dumandan birkaç kişinin de etkilendiğini açıkladı.