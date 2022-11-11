Öğretmene taciz suçlaması:  1 tutuklu

Lefkoşa’da bir ilkokulda görevli öğretmeni taciz ettiği iddiasıyla S.Ö tutuklandı.

142 promil alkollü olduğu tespit edilen zanlı hakkında 3 gün tutukluluk kararı alındı.

Polis memuru Soner Şaban, mahkemede olayla ilgili bilgi verdi, zanlının Lefkoşa'da meydana gelen “cinsel taciz, rahatsızlık ve sarhoşluk ” suçlamasıyla tutuklandığını aktardı.

Zanlının 10 Kasım’da 142 promil alkol etkisi altında Lefkoşa'da bir ilkokulda görev yapan öğretmeni taciz ettiğini dile getiren polis, suçüstü hali gereği tutuklandığını, soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Polis, zanlının aynı tarihte Lefkoşa Devlet Hastanesine götürülerek genel bir muayeneden geçirildiğini söyledi.

Polis, meselenin ciddi ve kamuoyunda yankı uyandırdığını dile getirdi.

Kamera görüntülerinin incelenmesi ve alınması gereken tanık ifadeleri olduğunu söyleyen polis, zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.