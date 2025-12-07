“Öğretmene açılan cadı avına karşı susmayacağız”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) haklarında soruşturma açılan 33 sendika temsilcisi ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte yarın saat 14:30’da Eğitim Bakanlığı önünde eylem düzenliyor.

Sendika Başkanı Selma Eylem tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sahtekarlık, yolsuzluk, torpil, rüşvet düzeninin bir parçası haline getirilen eğitimden sorumlu bakanlık ve hükümet yetkilileri hesap vermez, yargılanmazken, ülkemizi bataklığa çevirdikleri halde, hala aldıkları talimat uyarınca istifa etmeyip koltuklarında otururken, derin mağduriyetler yaratan ideolojik sahte tam gün dayatmasına karşı, Atatürk İlke ve Devrimlerini, Anayasayı, Milli Eğitim Yasasını savunan; bilimsel, laik eğitim ve demokratik, laik toplum yapımız için yasal haklarını kullanıp mücadele veren öğretmenlerimizi suçluymuş gibi yaklaşık 2000 kişi içinden seçerek cadı avına çıkan, yargılamak, cezalandırmak isteyen, öğretmene, sendikasına saldıran faşist, dayatmacı anlayışa karşı susmayacağımızı, durmayacağımızı, boyun eğmeyeceğimizi, direnmeye devam edeceğimizi bir kez daha ortaya koyacağız.”