‘Öğretmen Hareketi’ kazandı
Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Genel Kurulu tamamlandı, geç saatlerde sonuçlanan sayıma göre çoğunluğu son yönetimi oluşturan Öğretmen Hareketi üyeleri seçimden başarıyla çıktı.
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Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Genel Kurulu tamamlandı, geç saatlerde sonuçlanan sayıma göre çoğunluğu son yönetimi oluşturan Öğretmen Hareketi üyeleri seçimden başarıyla çıktı.
KTOEÖS Yönetim Kurulu Seçim Sonuçları’nda “Öğretmen Hareketi” 21 Yönetim Kurulu üyesinin 17'sini kazanarak yoluna devam etti.
- Hasan Soyer: 812
- Ozan Elmalı: 810
- Ali Yaman Işık:775
- Ahmet Billuroğlu: 759
- Cumali Avcı: 746
- Duygu Geylan: 744
- Mehmet Güneyli: 729
- Aziz Selengin: 721
- Aliye Bozdağ: 719
- İbrahim Ermihan: 717
- Selma Eylem: 717
- Fikret Civisilli: 707
- Kemal Değirmencioğlu: 703
- Tahir Gökçebel: 699
- Ömer Akkanat: 695
- Hasan Hüral: 694
- Çağrı Arslan: 687
- Ümitcan Yaşamsal: 682
- Ahmet Karaoğulları: 680
- Halil Alkım: 673
- Fatoş Muhtaroğlu: 671
KTOEÖS 53. Olağan Genel Kurulu yapıldı
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