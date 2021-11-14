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 ‘Öğretmen Hareketi’ kazandı

 ‘Öğretmen Hareketi’ kazandı

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Genel Kurulu tamamlandı, geç saatlerde sonuçlanan sayıma göre çoğunluğu son yönetimi oluşturan Öğretmen Hareketi üyeleri seçimden başarıyla çıktı.

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Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Genel Kurulu tamamlandı, geç saatlerde sonuçlanan sayıma göre çoğunluğu son yönetimi oluşturan Öğretmen Hareketi üyeleri seçimden başarıyla çıktı.

KTOEÖS Yönetim Kurulu Seçim Sonuçları’nda “Öğretmen Hareketi” 21 Yönetim Kurulu üyesinin 17'sini kazanarak yoluna devam etti. 

 

  1. Hasan  Soyer: 812
  2. Ozan Elmalı: 810
  3. Ali Yaman Işık:775
  4. Ahmet Billuroğlu: 759
  5. Cumali Avcı: 746
  6. Duygu Geylan: 744
  7. Mehmet Güneyli: 729
  8. Aziz Selengin: 721
  9. Aliye Bozdağ: 719
  10. İbrahim Ermihan: 717
  11. Selma Eylem: 717
  12. Fikret Civisilli: 707
  13. Kemal Değirmencioğlu: 703
  14. Tahir Gökçebel: 699
  15. Ömer Akkanat: 695
  16. Hasan Hüral: 694
  17. Çağrı Arslan: 687
  18. Ümitcan Yaşamsal: 682
  19. Ahmet Karaoğulları: 680
  20. Halil Alkım: 673
  21. Fatoş Muhtaroğlu: 671

 

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