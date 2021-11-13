KTOEÖS 53. Olağan Genel Kurulu yapılıyor

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın (KTOEÖS) 53’üncü Olağan Genel Kurulu bugün yapılıyor.

Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda saat 09.30 itibarıyla başlayan Genel Kurul’da ‘Örgütlü Öğrenmen’ ve ‘Öğretmen Hareketi’ olmak üzere iki gruptan oluşan toplam 58 aday yarışıyor.

Genel Kurul'da,önce Divan Kurulu belirlendi. Divan Başkanı Aktan Erdoğan, Divan Üyeleri ise Erhan Kurt ve Niyazi Çoban oldu.

Seçimde, kurul adaylığı ve tüzük değişikliği için ayrı ayrı oy verilecek.

Fotoğraf: Derya Ulubatlı