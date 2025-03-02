“Öğretmen eksikliği acilen giderilmeli”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, 10 okulda öğretmen eksikliği bulunduğunu açıkladı, bu sorunun neden çözülemediğini sordu.

Konu hakkında yazılı bir açıklama yapan Maviş, öğretmen eksikliğinin, sınıf mevcutlarının artmasına, bazı derslerin birleştirilmesine ve eğitim kalitesinin düşmesine neden olduğunu belirterek, “Bakanlığı acilen gerekli atamaları yapmaya ve öğretmen eksikliklerni gidermeye çağırıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Açıklama şöyle:

“Eğitimde sürekliliğin sağlanması, öğrencilere nitelikli ve kesintisiz bir eğitim sunulması için öğretmen kadrolarının eksiksiz olmalıdır. Ancak, son dönemde gerçekleşen emeklilikler ve alan değişiklikleri nedeniyle birçok okulda ciddi öğretmen açığı oluşmuştur.

Ocak ve Şubat aylarında emekliye ayrılan veya başka alana geçen öğretmenler nedeniyle aşağıdaki 10 okulumuzda öğretmen eksikliği bulunmaktadır:

• Ziyamet İlkokulu

• İskele Maarif Anaokulu

• Ağırdağ-Dağyolu İlkokulu

• Şehit Mehmet Eray İlkokulu

• Fazıl Plümer Anaokulu

• Gülenyüzler Anaokulu

• 23 Nisan İlkokulu

• Dr. Fazıl Küçük-Hamitköy İlkokulu

• Mehmet Çağatay İlkokulu

• Mağusa Özel Eğitim Merkezi

Öğretmen eksikliği, sınıf mevcutlarının artmasına, bazı derslerin birleştirilmesine ve eğitim kalitesinin düşmesine neden olmaktadır. Özellikle anaokulları ve özel eğitim alanında yaşanan öğretmen açığı, erken çocukluk eğitimi ve özel gereksinimli öğrenciler için ciddi bir risk oluşturmaktadır.

Öngörülebilir Bir Sorun Neden Çözülemiyor?

Öğretmenlerin emekliye ayrılması veya alan değişikliği gibi süreçler öngörülebilir ve basit bir şekilde planlanabilirken, Milli Eğitim Bakanlığı ve UBP-DP-YDP hükümeti yine gerekli adımları atmaktan kaçınmış, eğitim-öğretim sürecini belirsizliğe sürüklemiştir.

Öğrenciler, veliler ve öğretmenler, her yıl tekrarlanan bu plansızlığın bedelini ödemek zorunda bırakılmaktadır.

Eğitimde yıllardır aynı sorunlarla karşı karşıya kalınması, öğretmen ihtiyacının zamanında belirlenip atamaların yapılmaması kabul edilemezdir.

Yönetim beceriksizliği ve eğitimde plansızlığın bedelini çocuklarımız ödememelidir! Bakanlığı acilen gerekli atamaları yapmaya ve öğretmen eksikliklerni gidermeye çağırıyoruz.”