Öğrenciye araç çarptı
Lefkoşa Türk Lisesi (LTL) önünde, yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan 16 yaşındaki öğrenciye araç çarptı, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
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Lefkoşa Türk Lisesi (LTL) önünde, yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan 16 yaşındaki öğrenciye araç çarptı, yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay, bugün saat 12.15 sıralarında, Lefkoşa’da Cemal Gürsel Caddesi üzerinde meydana geldi.
48 yaşındaki Mehtap Yılmaz, yönetimindeki araçla seyrettiği sırada, yolun güney kısmından kuzey kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan 16 yaşındaki Emirhan Cankaya’ya çarptı.
Olay sonucu yaralanan Cankaya, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından müşahede altına alındı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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