Öğrencilerin AŞI AÇMAZI “Kimse bilgi vermiyor, eğitim hakkımıza  müdahale ediliyor”

İngiltere’ye seyahat edecek Kıbrıslı Türklere yeni kısıtlamalar gündemdeki yerini korurken, bu durumdan en çok öğrenciler etkilendi. Aşı kartlarından sonra PCR testleri de kabul edilmeyen öğrenciler duruma isyan etti, yetkilileri bir an önce çözüm üretmeye çağırdı.



İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi Kıbrıslı Rum üyeleri “veriler bizimle paylaşılmıyor” derken, Kıbrıslı Türk yetkililer ise “girişimlerimiz sürüyor” açıklaması yapıyor.

Derya ULUBATLI



Avrupa ülkeleri ve İngiltere’ye seyahat edecek Kıbrıslı Türk vatandaşlara getirilen kısıtlamalar özellikle öğrencileri endişelendirirken, bilinmezlik büyüyor.



Kıbrıslı Türklerin İngiltere’ye girişi sırasında yaşanan “aşı sertifikası” krizinin ardından kuzeyde yapılan PCR testlerinin de kabul edilmediği öne sürüldü. Bu durum yoğunlukla eğitim için İngiltere’ye gidecek öğrencileri mağdur etti.

Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu’ndan temsilciler öğrencilerin bir bilinmezlik içinde olduğunu söyledi, hükümetin kendilerini göz ardı ettiğinden yakındı.

Bazı öğrenciler havalimanında mağdur olurken, bazıları ise yakın tarihte gerçekleştirecekleri uçuşları için alternatif çözümler üretmeye çalıştığını aktardı.

Öte yandan birçok öğrenci, karantina sorununa çözüm bulunmazsa adadan erken ayrılmak zorunda kalacağını dile getirdi.



Aşı kartlarından sonra PCR testleri de kabul edilmeyen öğrenciler duruma isyan etti, yetkilileri bir an önce çözüm üretmeye çağırdı.

Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu Başkanı Adil Bey:

“Eğitim hakkımıza müdahale ediliyor”

Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu Başkanı Adil Bey, aşı konusunu çözmeye çalışırken PCR testleriyle ilgili sıkıntının da gündeme geldiğini ve bu konunun çözümüyle ilgili de çalışma başlattıklarını anlattı. Dışişleri Bakanlığı ve güneyden bazı yetkililere de ulaşmaya çalıştıklarını söyleyen Bey, en kısa sürede öğrencileri bilgilendirmek üzere açıklama yapacaklarını dile getirdi.

Bey sözlerine şöyle devam etti: “Bu çok ciddi bir sıkıntıdır ve kuralların hiçbir mantığı yoktur. Biz eğitim hakkımız için İngiltere’ye gitmeye çalışırken önümüze böyle engel konması hiç doğru değil. Sorunu çözmek için gerekli mücadeleyi vereceğiz”.

Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu Dış İlişkiler Sekreteri Yasemin Aygın:

“Tatilimizi yarıda kesmek zorunda kalacağız”

Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu Dış İlişkiler Sekreteri Yasemin Aygın, federasyonun sosyal medya hesaplarına sorular yağdığını söyledi. Çözüm yolu aradıklarını belirten Aygın şunları söyledi: “Biz de konuyla ilgili araştırmalarımızı ve görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Hem KTÖS hem de Dışişleri Bakanlığı ile görüştük. İki taraf da bize yardımcı olmak için elinden geleni yapıyor. Kuzey ve güneydeki sağlık bakanlarına da ulaştık, sıkıntımızı anlattık. Federasyon olarak konuyu çözmek için uğraşıyoruz”.

Kendisi de Londra UCL’de öğrenci olan Aygın, karantina ihtimali yüzünden birçok öğrencinin tatilini erken bitirmek zorunda kalacağını söyledi. Konu çözüme ulaşmazsa yeni yıl tatilinde de birçok öğrencinin adaya gelemeyeceğini belirten Aygın durumu şöyle anlattı: “Ben de UCL’de okuyan bir öğrenciyim ve normal şartlarda 19 Eylül’de Londra’da olmayı planlıyordum. Bu durumda karantina süresini de hesaba katıp tatilimi erken bitirmem ve bir an önce adadan ayrılmam gerekecek. Birçok kişi de benimle aynı durumda. Bu sorun ara tatillerde de bizi kısıtlayacak. Zaten bir aylık olan yeni yıl tatilinin belli bir dönemini karantinada geçirmek işimize gelmeyecek. Bu yüzden adaya gelmeyi tercih etmeyeceğiz”.

Kıbrıslı Türk öğrencilerin hareket alanları kısıtlanıyor

Önce aşı kartı, daha sonra PCR testlerinde yaşanan bu sıkıntının bir an önce çözülmesi gerektiğini belirten Aygın, “bu şekilde devam ederse Kıbrıslı Türk öğrencilerin hareket alanları her geçen gün daha da kısıtlanacak” dedi.

İngiltere’de öğrenci Serdar Tekin:

“Easyjet PCR sonucumu kabul etmedi”

Liverpool Üniversitesi öğrencisi Serdar Tekin, 7 Ağustos’ta Larnaka Havalimanı’ndan İngiltere’ye dönüşü sırasında yaşadığı PCR testi sıkıntısını anlattı. Tekin şunları söyledi: “Biletimi Easy Jet firmasından aldım. Uçağımın olduğu gün kuzeyde yapılmış PCR testimle havalimanına gittim. Bavulumu verdiğim esnada görevli PCR testimin kuzeyde yapılmış olduğunu farketti ve bana ‘üç gün önce alınan bir kararla artık işgal altındaki bölgenin PCR testlerini kabul etmiyoruz’ dedi. Yeni bir hızlı test yapmam için beni havalimanı dışındaki alana yönlendirdi”.

Uçuşundan birkaç gün önce PCR konusunda yaşanan sıkıntıları çevresindeki arkadaşlarından duyduğunu dile getiren Tekin, bunların sadece duyum olarak kaldığını ve konuyla ilgili resmi bir bilgi alamadığını anlattı. Tekin sözlerine şöyle devam etti: “Kıbrıs’tayken birkaç kişiden aşı kartlarıyla beraber PCR testlerinin de kabul edilmediğini duydum. Bir aksilik yaşamamak için güneyde PCR yaptırmaya karar verdim. Geçiş noktasına gittiğimde oradaki polislere sordum. Kuzeydeki görevli polisler burada yapılan PCR testlerinin de kabul edildiğini ve bir sıkıntı olmayacağını söyledi. Bu şekilde sınırdan geçmeden geri döndüm ve testimi Girne’deki özel bir laboratuvarda yaptırdım. Bu laboratuvara da ısrarla sordum, bana kendi yaptıkları testlerin Larnaka Havalimanı’nda kabul edildiğini ve sıkıntı çıkmayacağını söylediler”.

Yanlış ve eksik bilgilendirmeler sonucu mağdur oluyoruz

Yanlış ve eksik bilgilendirmeler sonucu havalimanında sıkıntı yaşadığını belirten Tekin, orada kendisiyle aynı sorunu yaşayan başka Kıbrıslı Türk öğrenciler de olduğunu söyledi. Tekin, hızlı test sonucunun yarım saatte çıktığını ve bir arkadaşının bu yüzden neredeyse uçağı kaçırıyor olduğunu anlattı. Uçağı rötar yaptığı için şanslı olduğunu söyleyen Tekin şunları söyledi: “Önümde Bristol’e gidecek bir arkadaş vardı. O da testini Yakındoğu Hastanesi’nde yapmıştı. Aynı sorun yüzünden uçağına 4 dakika kala yetişebildi. Benim uçağım 2 saat rötar yaptı, bu yüzden şanslıyım. Aksi takdirde ben de yetişmekte zorlanabilirdim”.

Bu durumun hem öğrencileri hem de vatandaşları mağdur ettiğini söyleyen Tekin, yetkililerin soruna çözüm getirmesini istedi. Tekin, “bu sorunun çözümü için Kıbrıs’taki iki devlet arasında bir an önce ‘aşıların ve testlerin tanınması’ yönünde bir anlaşma olmasını umut ediyorum” dedi.

İngiltere’de öğrenci Sedat İzcan:

“Hem kuzey hem de güneydeki hükümetten destek bekliyoruz”

Sedat İzcan, seyahatlerin nasıl yapılacağıyla ilgili ciddi bir belirsizlik olduğunu ve bu durumun öğrenciler için ağır bir stres kaynağı olduğunu dile getirdi. Hükümetin konuya kayıtsız kaldığını ve kendileriyle işbirliği yapmadığını belirten İzcan şunları söyledi: “Kimse bize düzgün bilgi vermiyor. Cumhurbaşkanlığı sürekli görüşmelerin sürdüğünü söylüyor ancak bize bilgi aktarımı yapılmıyor, derdimiz sıkıntımız sorulmuyor. Benim bir ay içerisinde geri dönmem gerekiyor ama ilk dozumu Kıbrıs’ta, ikinci dozumu İngiltere’de olduğum için hangi kategoriye girdiğimi bile bilmiyorum. İngiltere bu şartlarda beni kabul edecek mi meçhul. Bu belirsizlik bizi çok yoruyor”.

Yetkililerin bir an önce konuya çözüm getirmesi gerektiğini belirten İzcan, “Güney hükümeti de sesimizi duymalıdır çünkü biz onların da vatandaşıyız ve eğitim için gitmeye çalıştığımız bir ülkeye gitmemiz engelleniyor” dedi.

İngiltere’de öğrenci Asya Eminoğlu:

“Belirsizlik psikolojimizi bozdu”

Asya Eminoğlu, son alınan kararları insan haklarına aykırı ve ayrımcı bulduğunu dile getirdi. Pandemiden dolayı öğrenciliklerini yeterince zorlu geçirdiklerini anlatan Eminoğlu, “bu belirsizliklerle işimizi daha da zorlaştırıyorlar, psikolojimizi bozuyorlar” dedi.

Şu an Kıbrıs’ta olan Eminoğlu, okulunu bitirdiğini ancak eşyalarını toplamak için geri gideceğini ve bu süreçte karantinaya girmek istemediğini söyledi.

Yüksek Lisans için İngiltere’ye geri dönme planları olduğunu ancak yaşanan bu belirsizliklerden dolayı kararsız kaldığını anlatan Eminoğlu, “gidişlerde sıkıntı yaşanma ihtimalinden dolayı kararsızım, kimse bize bir açıklama yapmıyor” şeklinde konuştu.

İngiltere’de öğrenci Turhan Hızlı:

“Yetkililer gerekli açıklamayı yapmıyor”

Eylül ortası İngiltere’ye dönmek zorunda olan Turhan Hızlı, seyahatler konusunda inanılmaz bir bilgi kirliliği olduğunu ve devletin kendilerine yeterli bilgi vermediğini savundu. Hızlı şunları söyledi: “İngiltere’de okuyan öğrencilerin çoğu seyahatlerini güney üzerinden yapıyor ve artık birçok havayolu şirketi kuzeyde yapılan PCR testlerini kabul etmiyor. Cumhurbaşkanı böyle bir konuda bize bir açıklama yapma gereği bile duymadı. Biz kendi çabalarımızla, doktorlardan ve iki toplumlu işler yapan kişilerden yardım ve bilgi almaya çalışıyoruz. Birçok konuda olduğu gibi bu konuda da kendimizi yalnız hissediyoruz”.

İngiltere’de öğrenci Mısra Eğitmen:

“Kulaktan dolma bilgilerle hareket ediyoruz”

Şu an Kıbrıs’ta bulunan Mısra Eğitmen, Eylül başında İngiltere’ye dönmeyi düşündüğünü ancak seyahatler konusundaki belirsizliğin kendilerini düşündürdüğünü söyledi. Eğitmen şöyle devam etti: “Ben Kıbrıs’ta iki doz Sinovac oldum ve İngiltere bir anda bunu kabul etmediğini açıkladı. Kimse ne olacağını bilmiyor. Ailelerimiz aracılığıyla KTÖS’ten ve bakanlıklardan bilgi almaya çalışıyoruz çünkü resmi bir açıklama yapılmıyor. Tamamen aldığımız duyumlarla, doğruluğunu yanlışlığını bilemeden hareket ediyoruz.

Üçüncü doz için Biontech olmayı düşündüğünü ancak bunun da çözüm olup olmayacağını bilmediğini aktaran Eğitmen, “bu belirsizliğin ve kararsızlığın mağduru biz oluyoruz” dedi.

İngiltere’de öğrenci Özgün Mehmetoğlu:

“Durum bizi hem maddi hem de manevi olarak zorluyor”

İki gün içinde Larnaka üzerinden İngiltere’ye uçacağını dile getiren Mehmetoğlu, biletini British Airways’den aldığını ve çıkan haberlerden dolayı endişeli olduğunu aktardı. Resmi bir açıklama okumadığını ancak aldığı duyumlardan dolayı güneyde de PCR yaptıracağını söyleyen Mehmetoğlu şunları anlattı: “Belirsizlikten dolayı hem kuzeyde hem de güneyde test yaptıracağım. Güneyde yapacağım test için para da ödemem gerekecek. Bu durum bizi hem maddi hem de manevi olarak zorluyor”.

Kuzeyde Sinovac aşısı yaptırdığı için karantinaya da gireceğini söyleyen Mehmetoğlu, “kuzeyde Biotech de yaptırmayı düşündüm ama onu da kabul edecekleri belirsizdi, o yüzden yaptırmadım” dedi.

Mehmetoğlu, karantina yüzünden biletini erkene çekmek zorunda kaldığını ve tatilini normalden kısa yapacağını da söyledi. Yetkililerin bu soruna çözüm getirmesini isteyen Mehmetoğlu, “ben karantinayı göze alarak gidiyorum, hiç olmazsa arkadaşlarım mağdur olmasın” şeklinde konuştu.

Bu kez de PCR krizi yaşanıyor

İngiltere’ye girişte aşı belgesi tartışması sürüyor: Vatandaş mağdur!