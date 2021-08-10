Bu kez de PCR krizi yaşanıyor

Kanal Sim | Yenidüzen

Adanın güneyinden seyahat edecek Kıbrıslı Türk vatandaşların önüne bir engel daha çıktı. Kıbrıs’ın kuzeyinde yapılan COVID-19 aşılarında yaşanan ‘aşı sertifikası’ krizi sonrası, bu kez PCR testlerinde sorun yaşandığı açıklandı. Kıbrıs’ın kuzeyinde yapılan PCR testlerinin yurtdışında tanınmayacağı uyarısı yapıldı. Kıbrıs Havayolları’ndan yolculara yapılan uyarıda, “Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinin genelgesine göre, Kuzey Kıbrıs’tan alınan PCR testi ve aşı sertifikası geçerli değil” denildi. Kanal SİM'in ulaştığı Larnaka Havaalanı İşletmecisi Hermes Şirketi ile Cyprus Airways yetkilileri, özellikle İngiltere'ye uçuşlarda Kuzey Kıbrıs'tan alınan aşı sertifikasının yanı sıra PCR testlerinin de geçersiz olduğunu doğruladı. Yakın zamana kadar bu konuda sorumluluğun havayolu şirketlerine ait olduğunu belirten Hermes ve Cyprus Airways yetkilileri, Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinin aldığı yeni kararla yolculara uyarı mesajı göndermeye başlandığını kaydetti.

KANAL SİM’e açıklamalarda bulunan İki Toplumlu Sağlık Komitesi Kıbrıslı Türk Eş Başkanı Cenk Soydan konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı’ndan haber beklediklerini ifade ederken, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol en kısa zamanda gerekli tedbirlerin alınacağını söyledi. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi Ergün Olgun, kuzeyde verilen aşı kartlarının kabul edilmesi gerektiğini savundu.

İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi Kıbrıslı Rum Eş Başkanı Leonidas Filaktu kararın havayolu şirketlerine ait olduğunu, hükümetin bu yönde bir karar almadığını belirtti.

İki Toplumlu Sağlık Komitesi Eş Başkanı Cenk Soydan:

“Cumhurbaşkanlığı’nın karar üretmesini bekliyoruz”

İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi Kıbrıslı Türk Eş Başkanı Cenk Soydan KANAL SİM’e yaptığı açıklamada, PCR testleri ile ilgili komiteye resmi bir uyarının gelmediğini ifade etti. Aşı sertifikası konusunda tıkanıklığın devam ettiğini dile getiren Cenk Soydan, Cumhurbaşkanlığı’nın bu konuda karar üretmesini beklediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol:

“En kısa zamanda gerekli tedbirleri alacağız”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol KANAL SİM’e yaptığı açıklamada, bu konuda kendilerine müracaatların geldiğini ifade ederek, en erken zamanda gerekli tedbirleri alacaklarını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi Ergün Olgun:

“Kuzeyde verilen aşı kartları geçerli olmalı”

Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi Ergün Olgun, kuzeydeki aşı verilerinin geçerli olması gerektiğini savundu. YENİDÜZEN’e konuşan Olgun “Bizim için burada verdiğimiz yeşil kartlar veri paylaşımıdır oradaki verilerin geçerli olması gerektiği iddiasındayız.” dedi.

İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi Kıbrıslı Rum Eş Başkanı Leonidas Filaktu:

“Hükümetin bu yönde bir kararı yok”

Öte yandan İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi Kıbrıslı Rum Eş Başkanı Leonidas Filaktu, söz konusu kararı havayolu şirketlerinin aldığını söyledi. Kıbrıs Rum kaynaklarından aldığı bilgiye göre Filaktu, Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinin bu yönde yeni bir karar almadığını belirtti.