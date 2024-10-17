Öğrenci yurdunda gürültü kavgası...

Lefkoşa’da bir öğrenci yurdunda çıkan kavgada iki kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, dün 14.00 sıralarında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren öğrenci yurdunda B.N.O.(K-23) ve A.Y.(K-19) gürültü sebebiyle tartıştı. B.N.O, A.Y.’nin el parmağını, A.Y. de B.N.O’nun ayak parmağını kırarken bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Öte yandan bu sabah saat 03.00 sıralarında, Gemikonağı’ndaki bir barda eski kız arkadaşıyla konuştukları gerekçesiyle iki erkek şahısla tartışan ve korkutma maksadıyla kanunsuz bıçak taşıdığı saptanan N.F.(E-20) tutuklandı.