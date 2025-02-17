Öğrenci ve öğretmenler ders başı yaptı

Yarıyıl tatilinin ardından 2024 - 2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi bugün başladı.

İlk ve orta dereceli okullarda öğrenim gören 62 bin öğrenci ile kamu ve özel okullarda görev yapan 6 bin 300 öğretmen, çalan ders zilinin ardından ders başı yaptı.

23 Eylül’de başlayan 2024-25 eğitim öğretim yılı, 16 Haziran’da karne ve tamamlama belgelerinin verilmesiyle sona erecek.