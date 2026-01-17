YENİDÜZEN-ÖZEL HABER

Girne’ye bağlı Karakum’da 17 Ocak 2021’de meydana gelen trafik çarpışmasında hayatını kaybeden Kenan Kurtdemir, 5. yıl dönümünde anıldı. Kazanın meydana geldiği yerde toplananlar, beş yıldır davanın sonuçlanmamasını eleştirerek adalet çağrısı yaptı. Acılı anne Sezal Kurtdemir, “Oğlumu kaybettiğim gün ben de öldüm.” dedi.

Kenan Kurtdemir’in ailesi ve yakınları, kazanın meydana geldiği saatte Karakum’da anma töreni ve eylem düzenledi.

Çok genç yaşta trafik kazasında hayattan koparılan Kurtdemir’in annesi Sezal Kurtdemir, oğlunun 17 Ocak 2021’de sorumsuz bir sürücünün çarpması sonucu ağır yaralandığını ve beş günlük yaşam mücadelesini kaybederek 22 Ocak 2021’de hayatını kaybettiğini hatırlattı.

“Oğlumu kaybettiğim gün ben de öldüm. Çünkü bir evden sadece bir kişi ölmez, bütün aile ölür.” diyen Kurtdemir, adalete sığınıp güvendiğini ancak beş yıldır aradığı adaletin halen yerini bulmadığını söyledi.

Kurtdemir, “Oğlumun ölümüne neden olan kişi kefaletle serbest bırakıldı, dışarıda hayatını yaşamaya devam ediyor. Benim oğlumun da hayalleri vardı, doğum günü planları yapıyordu. Bir yuva kuracak, çocukları olacaktı. Ama ben, oğlumu hayalleriyle birlikte toprağa verdim.” diye konuştu.

Yaşadığı acıyı ifade eden Sezal Kurtdemir, “Bizleri hayattayken öldürenler bugün özgürce nefes alabiliyor. Bu adalet midir?” diye sordu.

Ölümlü trafik kazasına yol açanların yargılanırken kefaletle serbest kalmalarının kabul edilemeyeceği görüşünü ifade eden ve sanıkların tutuklu yargılanmasını talep eden anne Kurtdemir, yeni kazaların olmasının önüne geçilmesi için ağır cezalar verilmesini de istedi.

Anne Sezal Kurtdemir: “Oğlumu sorumsuz bir sürücü yüzünden hayalleriyle birlikte toprağa verdim... 5 yıldır adalet arıyorum”

“Biz yandık, başka anneler yanmasın”

Kurtdemir, beş yıldır süren bir davanın nasıl sonuçlanmadığını sorarak şöyle konuştu:

“Elinizi vicdanınıza koyun ve annelerin çığlıklarını duyun. Biz her duruşmada evlatlarımızın katilleriyle yüz yüze geliyoruz. Annelerin psikolojisinin ne hale geldiğini görüyor musunuz?

Biz adalet istiyoruz. Verdiğimiz bu mücadele sadece kendi evladımız için değil. Biz yandık, başka anneler yanmasın diye… Başka evlere ateş düşmesin diye…

“Artık gözlerimizden yaş değil, kan damlıyor”

Kıbrıs’ta benim gibi aylarca, yıllarca adalet arayan birçok anne var. Artık gözlerimizden yaş değil, kan damlıyor. Bugün oğlumu kaybedeli 2026 gün oldu.”

Sezal Kurtdemir, trafik kazasında ölen bazı gençlerin adlarını sıralayarak “eğer caydırıcı cezalar verilseydi onların hayatta olacağını, evlenip yuva kuracaklarını” söyledi.

Evlatlarına verdikleri söz gereği susmayacaklarını vurgulayan Kurtdemir, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Evlatlarımıza adalet borcunuz vardır. Unutmayın, gün gelir siz de bizim gibi adalet ararsınız. Bir ömrün bedeli bir yıl ya da iki yıl hapis değildir. Biz gerçek, caydırıcı ve vicdanlı cezalar istiyoruz. Çünkü geç gelen adalet, adalet değildir.”

Mutluyakalı: “Güvenli ve çağdaş bir trafik sistemi hepimizin hakkıdır. Trafiğe daha fazla insanımızı kurban vermek istemiyoruz.”

Mutluyakalı: “Bu acılar son bulsun diye trafik güvenliğinin artırılmasını istiyoruz”

Anma ve eyleme katılan Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkan Yardımcısı Özgül Gürkut Mutluyakalı da, ülkede her yıl 40 ile 50 arasında insanın trafik kazalarında can verdiğine işaret ederek annelerin yaşadığı bu acılar son bulsun diye trafik güvenliğinin artırılmasını istediklerini vurguladı.

Hem sürücülerin niteliklerinde hem de yol altyapılarında eksiklikler olduğunu ve bunun da her yıl onlarca insanı hayattan kopardığını kaydeden Mutluyakalı, annelerin adalet talebine de destek belirtti.

Mutluyakalı, referanduma sunulması talebiyle açıklanan yargı reformunun, trafik davalarının hızlandırılmasına da çare olması umudunu ifade ederek annelerin acılarının ancak adaletin yerini bulmasıyla bir nebze azalabileceğini söyledi.

Mutluyakalı, “Güvenli ve çağdaş bir trafik sistemi hepimizin hakkıdır. Trafiğe daha fazla insanımızı kurban vermek istemiyoruz.” dedi.

Konuşmaların ardından kaza yerine Kenan Kurtdemir için çelenk ve çiçekler bırakıldı, “Adalet istiyoruz” sloganları atıldı.