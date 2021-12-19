"Oğlumu günah keçisi yaptınız"

Alemdağ köyünde dün, bir araba yarışının kontrolleri sırasında meydana gelen ve 19 yaşındaki İlke Numan'ın hayatını kaybettiği kazanın zanlısı Ali Bayırbaşı bugün Girne'de mahkeme huzuruna çıkarıldı, zanlı için ilk etapta 3 gün tutukluluk kararı alındı. Eylül ayında meydana gelen bir ölümlü kazanın daha zanlısı olan Bayırbaşı’nın ailesi mahkeme avlusuna toplandı, Bayırbaşı’nın babası isyan etti, oğlunun ‘günah keçisi’ ilan edildiğini savundu.

Henüz otopsi yapılmadı…

3 Eylül'de yaşanan Leyla Watt'ın hayatını kaybettiği kazanın da zanlısı olan ve tutuksuz yargılanan 24 yaşındaki Bayırbaşı'nın ailesi ve arkadaşlarından oluşan bir kalabalık davayı izlemek üzere mahkeme önüne geldi.

Zanlının avukatlığını Burcu Sertbay yaparken, Savcı Aysın Bilgin de mahkemede hazır bulundu. Mahkeme salonunda olayı anlatan polis müfettişi Evrim Belge, kazanın parkur kontrolü esnasında meydana geldiğini ve Bayırbaşı'nın bölgede görevli olarak bulunduğunu söyledi. Şu ana kadar 6 kişinin ifadesinin alındığını belirten Belge, tahkikatın salime yürütülebilmesi için 3 gün tutukluluk emri istedi. Bunun üzerine söz alan Savcı Aysın Bilgin otopsi yapılıp yapılmadığı sordu. Polis memuru da adli tabibin yurtdışında olduğunu, otopsi için Salı gününün bekleneceğini aktardı.

"Zemin çamurlu, hızı normal yola göre düşük"

Ardından söz alan avukat Burcu Sertbay polise kazanın yaşandığı bölgedeki zeminin nasıl olduğunu sordu. Polis müfettişi ise zeminin çamurlu ve ıslak olduğu yanıtını verdi. Bu zeminde giden bir aracın hız durumunun ne olacağı sorusu üzerine ise Belge, "Normal bir anayola göre hızının daha düşük olduğu kesin ancak çamurlu bir yola göre nasıl bir hızda olduğu ile ilgili henüz kesin bir sonuca varamadık. Araştırmalarımız sürüyor" yanıtını verdi.

Sertbay bunun üzerine kaza bölgesinde ambulans olup olmadığını sordu. Kaza alanında ambulans olmadığını belirten Belge, ambulansların yarışın başlangıç noktasında beklediğini dile getirdi.

"Tutuklu bulunması gerekiyor"

Kıdemli yargıç Mesut Mesutoğlu zanlının daha önce de bir kazaya karıştığını ve araç kullanarak kuralları ihlal ettiğini aktardı. Mesutoğlu Bayırbaşı'nın bir an önce doktor kontrolünden geçmesini istedi. Bunun üzerine söz alan polis müfettişi Belge doktor kontrolünün yapıldığını ve zanlının sağlık raporlarının olduğunu belirtti. Tahkikatın devam ettiğini ve zanlının serbest kalması halinde soruşturmaya etki edeceğini belirten yargıç ilk etapta üç gün tutukluluk verdi.

"Oğlumu günah keçisi yaptınız"

Mahkeme çıkışında zanlının babası yetkililere seslenerek "O çocuk bizim de evladımızdı, benim evime kaç kere geldi. O arabada benim de iki çocuğum vardı. Onlar da ölebilirdi. Günah keçisi benim oğlum mu? Lanet olsun adaletinize" diyerek isyan etti. Zanlı polis aracına bindirilirken yakınları gözyaşlarına boğuldu.

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