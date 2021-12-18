Araba yarışı öncesinde ölümlü kaza, 19 yaşında hayatını kaybetti

Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü ile Kyrenia Off Road Rally Derneği'nin düzenlediği araba yarışı öncesinde kaza meydana geldi, 19 yaşındaki İlke Numan hayatını kaybetti. Kaza, yarış öncesi JS 542 plakalı pick up araçla parkur kontrolü yapan 24 yaşındaki görevli Ali Bayırbaşı’nın Alemdağ köyünün güney kısmında toprak yolda dikkatsizliği sonucu yolun solundan çıkarak devrilmesiyle meydana geldi. Aracın arka kısmında bulunan ve kazada ağır yaralanan İlke Numan, kaldırıldığı Yakın Doğu Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Polis kaza ile ilgili şu bilgiyi paylaştı:

Ölümle Neticelenen Trafik Kazası

18.12.2021 tarihinde, saat 09:00 sıralarında, Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü ile Kyrenia Off Road Rally Derneğinin birlikte düzenledikleri araba yarışı kapsamında, yarış öncesi parkur kontrolü yapan görevli Ali Bayırbaşı (E-24) kullanımındaki JS 542 plakalı pick up araç ile Alemdağ köyünün güney kısmında toprak yolda dikkatsizliği sonucu yolun solundan çıkarak devrilmiştir. Kaza sonucu aracın arka kısmında bulunan ve ağır yaralanan İlke NUMAN (E-19), kaldırıldığı Yakın Doğu Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.