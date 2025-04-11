"Öfkenin emrine girecek değiliz, yanlışa yanlış demekten de vazgeçmeyeceğiz"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Bu ülkenin organizasyonları, bu ülkenin protokolü tarafından gerçekleştirilecek. Örf, adet, geleneklere uygun bir şekilde yapılacak” diye konuştu. BRT’de Aziz Karaaziz’in sorularını yanıtlayan Erhürman, “Onlar bölmeye çalışacaklar, biz bütünleştireceğiz” dedi.

“Bunu taahhüt olarak ortaya koyuyorum”

Kıbrıs Türk halkının, Türkiye Cumhuriyeti halkıyla kardeşlik ilişkisi içerisinde olduğunu vurgulayan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının ayrı bir halk olarak ayrı bir yaşam biçimine sahip olduğunu vurguladı. Kıbrıs Türk halkının sahip olduğu yaşam biçimiyle yaşamaya devam etmek istediğini belirten Erhürman, “Bunların değiştirilmesi, dönüştürülmesi suretiyle benim başkalaşmamı kabul etmiyorum diyor Kıbrıs Türk halkı” dedi. Dün gerçekleştirilen organizasyona bakıldığında, hiçbir yerinde Kıbrıs Türk yetkili makamlarının yeri olmadığına dikkat çeken Erhürman, kendisinin bir hukukçu ve Ana Muhalefet Parti başkanı olarak orada bulunduğunu belirtti. Yapılan tüm anketlerde en çok güvenilen kurumun mahkemeler olduğuna işaret eden Erhürman, “Sahip çıkmamız gereken bir yer olarak oraya gitmek istedim. Yargıçlarımızın yanında olmak istedim” dedi. “Böyle bir günün, organizasyonun da sunucusunun da yüksek mahkemenin de katıldığı bir protokol organizasyonu olmasını beklerdim” diyen Erhürman, sunucuların dahi ülkenin yetkili yapı içerisinden çıkmış olmamasını eleştirdi. Tufan Erhürman, “Bizim ülkemizde düzenlenecek bir organizasyonsa bizim ülkemizin insanları yapacak. Programı hazırlayacak ve ortaya koyacak. Bunu taahhüt olarak ortaya koyuyorum. Okullardaki düzenlemeyi de bizim ülkemizdeki öğretmenler, uzmanlar çıkaracak” dedi.

“Bu ülkenin organizasyonları, bu ülkenin protokolü tarafından gerçekleştirilecek”

“Bu ülkenin organizasyonları, bu ülkenin protokolü tarafından gerçekleştirilecek. Örf, adet, geleneklere uygun bir şekilde yapılacak” diyen Erhürman, bunu taahhüt ettiğini vurguladı. Erhürman, “Yüksek mahkeme yargıçları bizim geleneklerimizde, siyasetin üstündedirler. Protokol sıralamasında üçtedir yüksek mahkeme başkanı. Dün, yargıçlar bizim arkamızda oturuyorlardı” diye konuştu ve söz konusu organizasyonun ülkemizde yapılması durumunda, bunun doğru bir şekilde yapılacağını vurguladı. “Bu ülkenin örf, adet ve geleneklerini bilen biri organize ediyor olsaydı, yüksek mahkeme yargıçları bizim önümüzde oturması gerekiyordu” diyen Erhürman, bu memleketin kendine uygun bulmayacağı bir şeyler üretildiğini kaydetti. Ne yapılmaya çalışıldığını anlayacak kadar bilgilerinin ve akıllarının olduğuna işaret eden Tufan Erhürman, “Böl ve kazan için yapıyorsan bu topluma daha büyük bir kötülük olamaz” dedi. Tufan Erhürman, “Öfkenin emrine girecek değiliz, yanlışa yanlış demekten de vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“İrade buradadır”

Gelecekte bu tip organizasyonların nasıl düzenleneceğine dair görüşlerini paylaşan Erhürman, "Bu memlekette bu tip törenlerin düzenlenmesi, bu memleketin kurum ve kuruluşların uhdesinde olacak. Olması gereken de buydu. Bunun konuşulmaması da gerekiyordu” dedi. Tufan Erhürman, “Doğru olan tek yanlı irade değil, diyalogdur. Diyalog yoluyla bunları Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine anlatmak gerekir” diye konuştu. Yüksek Mahkeme Başkanının dün yaptığı konuşmaya işaret eden Erhürman, “Konuşmasında, biz de buraya davet edildik diye bir cümle var. Davet üzerine buradayız diyor. Davetli mi yüksek mahkeme? Yüksek mahkeme ev sahibidir. Ama söylediği yanlış mı? Değil. Ne sunucudan ne akıştan onların dahlinin olduğu bir süreç değil. Artık bunları konuşmak ve net tavır koymak zamanıdır” dedi ve bu ülkede eğitimde de kuralların bir gecede değişmeyeceğine dikkat çekti. “İrade buradadır” ifadelerini kullanan Erhürman, eğitimde yaşananları da değerlendirdi ve “Bu çocuklardan birinin, bu yarattıkları keşmekeş dolayısıyla saçının teline zarar gelsin, bu memleketi başlarına yıkacağım. Hiç kimsenin çocukları siyasete alet etme hakkı yoktur” diye konuştu. Karşılarındaki zihniyetin “Böl ve kazan” yapmaya çalıştığının altını çizen Erhürman, toplumun bölünmediğine dikkat çekti. Tufan Erhürman, “Onlar bölmeye çalışacaklar, biz bütünleştireceğiz” dedi.