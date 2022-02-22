Ofisinde ‘kanunsuz’ tabanca bulundu, tutuklandı

Lefkoşa'daki ofisinde ‘Kanunsuz Ateşli Silah’ bulunan zanlı S.D yargıç huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Süleyman Açıkada, zanlının ‘Kanunsuz Ateşli Silah Tasarruf ve İthali suçlarından’ tutuklandığını söyledi. Polis zanlının 18 Şubat saat 12.00 sularında Lefkoşa Surlariçi’nde bulunan işyerinde polis ekibi tarafından yapılan arama sonucu, ofis masası çekmecesinde bir adet tabancayı kanunsuz olarak tasarruf ettiğinin tespit edildiğini belirtti. Polis, yapılan araştırma sonucu zanlının konu tabancayı kendini korumak amacı ile Kıbrıs’ın güneyinden temin ettiğinin öğrenildiğini de mahkemeye aktardı.

Polis memuru Açıkada, başlatılan soruşturma kapsamında zanlının mesele ile ilgili gönüllü ifade verip ilgili suçları işlediğini itiraf ettiğini, bu aşamada gönüllü ifadenin teyit edileceğini, konu tabancayı temin ederken bağlantılı olduğu kişilerin arandığını ve tabanca üzerinde balistik inceleme yapılıp herhangi bir olayla bağlantısı olup olmadığının araştırılacağını söyleyerek, zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.