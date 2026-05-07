“Ocak ayından itibaren destek vermiyordu, hükümet çalışmalarında aksama olmayacak”

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, İzlem Gürçağ Altuğra’nın UBP’den istifasıyla ilgili konuştu, “Ocak ayından itibaren bu kopuşlar başlamıştı. İzlem hanım Meclis’e geliyordu ama 26 nisabı sağlandıktan sonra içeriye geliyordu veya oy çokluğu olup da 26 sayısına ihtiyaç olan Ocak ayı itibariyle destek vermiyordu” dedi.

Ziya Öztürkler, Kıbrıs Postası’nda Gökhan Altıner’in sorularını yanıtlayarak, İzlem Gürçağ Altuğra’nın partisinden istifasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Öztürkler, Altuğra’nın aldığı kararın kendi siyasi tercihi olduğunu belirterek, hükümet çalışmalarında herhangi bir aksama yaşanmayacağını söyledi.

Öztürkler, “İzlem Gürçağ Altuğra’ya hayırlısı olsun. Kendi takdiri doğrultusunda bir siyasi karar aldı. Aldığı karara saygı duyacağım. Yeni partisinde ve siyasi yolculuğunda arkadaşımıza başarılar dileriz.” dedi.

İstifanın tek taraflı olduğunu ifade eden Öztürkler, “Bunun sorgulanacak, tartışılacak bir tarafı yoktur. Kendisi bağımsız milletvekili olarak yoluna devam edecektir. Daha sonrası için siyasi tercihini da açıklamıştır.” ifadelerini kullandı.

Bağımsız milletvekili sayısının 4’e çıktığını kaydeden Öztürkler, UBP’nin milletvekili sayısının ise 24’ten 23’e düştüğünü söyledi. Genel kurul çalışmalarında bir sıkıntı yaşanmayacağını belirten Öztürkler, Altuğra’nın son olarak Aralık ayında bütçe görüşmelerinde UBP grubuyla birlikte hareket ettiğini belirtti.

Öztürkler, “Ocak ayından itibaren bu kopuşlar başlamıştı. İzlem hanım Meclis’e geliyordu ama 26 nisabı sağlandıktan sonra içeriye geliyordu veya oy çokluğu olup da 26 sayısına ihtiyaç olan Ocak ayı itibariyle destek vermiyordu. O yüzden hükümetin çalışmalarında herhangi bir aksama olmayacak.” dedi.