KTTO heyeti Ankara’da temaslar gerçekleştirdi

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) heyeti, Ankara’da gerçekleştirdiği temaslar kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Ankara Ticaret Odası’nda (ATO) çeşitli görüşmeler gerçekleştirirken, aynı zamanda “Türkiye – KKTC Ekonomik İlişkilerinin Güçlendirilmesi” etkinliğine katıldı.

TOBB Ziyareti

KTTO Başkanı Turgay Deniz başkanlığındaki Oda heyeti, Ankara temasları TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile bir araya geldi. Görüşmede; Türkiye ile KKTC arasındaki özel sektör odaklı iş birliklerinin artırılmasında TOBB–KTTO iş birliğinin önemli bir rol üstlendiği vurgulandı. Toplantıda ayrıca, önümüzdeki dönemde yürütülecek ortak çalışmalar ve iş birliği başlıkları ele alındı.

ATO Ziyareti

KTTO Heyeti ayrıca, ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal’a nezaket ziyaretinde bulundu.

TOBB ve ATO ziyaretlerinde Başkan Turgay Deniz’e; Başkan Vekili Aziz Limasollu, Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Başman ve Omaç Cin ile Genel Sekreter Aysun Önet İleri eşlik etti.

“Türkiye–KKTC Ekonomik İlişkilerinin Güçlendirilmesi” etkinliği düzenlendi

KTTO Eko Avrasya Vakfı ve Türk Dünyası Toplulukları Birliği iş birliğinde düzenlenen “Türkiye – Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomik İlişkilerinin Güçlendirilmesi” etkinliği Ankara’da gerçekleştirildi.

İş dünyası temsilcileri ve kamu kurumlarından temsilcilerin katılımıyla düzenlenen etkinlikte; Türkiye ile KKTC arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, ticaretin artırılması ve iş birliğinin ileri taşınmasına yönelik konular ele alındı.

Programın açılış konuşmalarını; TÜRKSİT Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kurnaz, EkoAvrasya Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Hikmet Eren, OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, KTTO Başkanı Turgay Deniz, T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Hüsnü Dilemre, TBMM Konya Milletvekili ve Türkiye–KKTC Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem ile KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu gerçekleştirdi.

KTTO Başkanı Turgay Deniz konuşmasında, Türkiye ile KKTC arasındaki ekonomik ilişkilerin yalnızca ekonomik ve ticari değil aynı zamanda stratejik bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti. Deniz, ticaretin kolaylaştırılması, taşımacılık ve lojistik maliyetlerinin azaltılması, yatırım ortamının güçlendirilmesi ve iş dünyası arasındaki temasların artırılmasının ekonomik ilişkilerin gelişimine önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Etkinlik kapsamında düzenlenen panelin moderatörlüğünü KTTO Genel Sekreteri Aysun Önet İleri üstlenirken; KKTC Başbakanlık Yatırım Geliştirme Ajansı Direktörü Ebru Kaptan Sertoğlu, KTTO Başkan Vekilleri Ramazan Gündoğdu ve Aziz Limasollu, KTTO Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye - KKTC Ticaret Odası Forumu KKTC Tarafı Eş Başkanı Omaç Cin ile KTTO Yönetim Kurulu Üyesi Ali Başman konuşmacı olarak yer aldı.

Panelde; KKTC iş ve yatırım ortamı ile ilgili bilgiler paylaşılırken, Türkiye ile KKTC arasındaki ticaret hacminin karşılıklı olarak artırılması, deniz taşımacılığı, enerji maliyetleri ve iş birliği imkanları değerlendirildi.