“Onur Yürüyüşü” 17 Mayıs'ta düzenlenecek

Kuir Kıbrıs Derneği, mayıs ayınca boyunca “Yurtta Aşk, Dünyada Aşk” temasıyla etkinlikler düzenleneceğini duyurdu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, 17 Mayıs Organizasyon Komitesi’nin düzenlediği 2026 yılı Onur Yürüyüşü ve etkinlikleri 22 Mayıs’ta tamamlanacak. Onur Yürüyüşü 17 Mayıs Pazar günü saat 18.00’de Lefkoşa Suitex önünden başlayıp Zahra Sokak’ta tamamlanacak.

Ülkede, bölgede ve dünyada nefret, ayrımcılık, savaş ve kutuplaşmanın arttığı bir dönemden geçildiği belirtilen Kuir Kıbrıs Derneği açıklamasında, eşitlik, özgürlük ve adalet talebinin bu yıl da güçlü şekilde dile getirileceği kaydedildi.

Aşkın korkulacak bir şey değil, dönüştürücü bir güç olduğunun belirtildiği açıklamada, “Yurtta aşk, dünyada aşk demek eşitliği savunmak, dünyada barışı talep etmek ve sınırların ötesinde dayanışma kurmaktır.” ifadelerine yer verildi.