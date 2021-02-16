Ocak: 752 vaka / Şubat: 728 vaka

Fehime ALASYA

Ocak ayında 31 günde toplam 7 COVID-19 vaka kaybı yaşanırken, Şubat ayında ise henüz 14 günlük sürede toplam 5 kişi yaşamını yitirdi. Yapılan test sayısının da aynı zaman diliminde rekor kırıldı. Ocak ayındaki 31 günde toplam 74 bin 242 test yapıldı, Şubat ayının ilk 14 gününde ise bu sayı 68 bin 187 olarak kayıtlara geçti.

Her iki ayda da 4 Şubat’taki vaka sayısı bugüne kadar kayıtlara geçen en yüksek rakamlar arasında yer aldı. Bu tarihte 80 yeni vaka görüldüğü açıklandı. Aynı tarihte 69 kişi ile yerel vaka rekoru da kırılırken, aynı zamanda 6 bin 937 test yapılarak burada da son iki ayın en yüksek test seviyesine ulaşıldığı görüldü.

İki ay içindeki en yüksek vaka sayısını ise yakın tarihler olan 3 ve 5 Şubat tarihleri izledi. 3 Şubat’ta 71, 5 Şubat’ta ise 74 vaka kayıtlara geçti.

Bu rekor vakaların ortaya çıktığı günlerdeki test sayısının da aynı zamanda son iki ay içinde yapılan test sayısının en yüksek seviyelerde olduğu dikkat çekti.

YENİDÜZEN, Ocak ve Şubat aylarındaki korona virüs vakalarına ilişkin tabloları inceledi.

Vaka sayılarına paralel, yapılan test sayılarının da bir anda arttığı görüldü. Yapılan test sayılarında Ocak ayında 4 binli rakamları görmezken, vaka artışları ile özellikle Şubatın başında test sayısının bir anda 6 bini geçmesine neden oldu.

Ocak ayında günlük test sayısı 4 binleri görmedi

Ocak ayındaki 31 günde toplam 74 bin 242 test yapılırken, 575’i yerel, toplam 752 vaka verilere yansıdı. Bu ay içinde toplam 7 kişi hayatını kaybetti.

Söz konusu sürede vakalar, en çok Girne bölgesinden çıkarken bunu sırasıyla Lefkoşa, Mağusa, Güzelyurt, İskele ve Karpaz takip etti. Buna göre; Ocak ayında Girne bölgesinden toplam 420 vaka görülürken, Lefkoşa’da 199, Mağusa’da 39, Güzelyurt’ta 14, İskele’de 6, Karpaz’da ise 3 vaka ortaya çıktı.

Ocak’ta en yüksek vaka sayısı 28 ve 29’unda

28 ve 29 Ocak tarihinde ise kayıtlara geçen en yüksek vaka sayısı görüldü. Her iki tarihte de günlük vaka sayısı 47 olarak açıklandı. Ocak’taki en yüksek yerel vaka sayısı ise 45 kişi ile 29 Ocak tarihinde yaşandı.

Şubat’ta rekor test, rekor kayıp

Şubat ayındaki COVID-19 kayıpları can yaktı… Ocak ayında 31 günde toplam 7 COVID-19 vaka kaybı yaşanırken, Şubat ayında ise henüz 14 günlük sürede toplam 5 kişi yaşamını yitirdi.

Şubat’ta test sayısı 2’ye katlandı

Şubat ayındaki test sayısı Ocak ayını 2’ye katlıyor. Ocak ayındaki 31 günde toplam 74 bin 242 test yapılırken, Şubat ayının ilk 14 gününde bu sayı 68 bin 187 olarak kayıtlara geçti.

Şubat ayının ilk 13 gününde vaka sayısı 549’u yerel, toplam 728 vakaya geriledi.