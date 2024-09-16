Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı makamındaki Ersin Tatar’nın Adli Yıl açılışındaki konuşmasını eleştirdi.

Erhürman, “Kısacası Sn. Tatar, neresinden bakarsanız bakın, kavramları doğru/yanlış nasıl kullanırsanız kullanın, o "çok önemli" dediğiniz 1960'tan iki ayrı devlet çıkmıyor” ifadelerini kullandı.

Açıklama şöyle:

Sn. Tatar bugün Adli Yıl Açılışı'nda konuştu.

"1960 Anlaşması en önemli hukuk sözleşmelerinden biri" dedi.

Sonra devam etti ve Kıbrıs'ta eşit, adil, kalıcı bir çözüme ulaşabilmek için ancak Kıbrıslı Türklerin eşit egemenliğinin kabulüyle müzakere masasına oturabileceklerini yineleyerek, Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurucu bir ortağı olduğunu, bu Anlaşmadan gelen egemenlik hakkının inkar edilemeyeceğini söyledi.

Kıbrıs Türk halkının iki kurucu ortaktan biri olduğu doğru. Hatta iki eşit kurucu ortaktan biri.

"Eşit egemenlik"? Federasyon görüşülürken bu kavram kullanılıyordu. Son dönemde Sn. Tatar "egemen eşitlik"ten söz ediyor. Daha önce olduğu gibi yine karışmış iki kavram birbirine.

Ama mesele kavramlardan ibaret değil. 1960'a dayanılacaksa, iki devletli çözümden nasıl söz edilecek? 1960 Rumlara adanın tamamında egemenlik hakkı vermiyor. Doğru. Türklere de adanın tamamında egemenlik hakkı vermiyor. O da doğru. Ama 1960 iki ayrı devlet hakkı da vermiyor. İki eşit kurucu ortak egemenliği paylaşacak diyor.

İki eşit kurucu devletin bulunduğu, bunların yetkilerini federal devletin müdahalesi olmaksızın kullanacağı, siyasi eşitliğe dayalı, dolayısıyla dönüşümlü başkanlığın bulunduğu, Kıbrıslı Türklerin iradesi olmaksızın karar alınamayacak bir federal devlete sahip federasyon da egemenliğin paylaşılması (isterseniz "eşit egemenlik" deyin) üzerine kuruluyor.

Kısacası Sn. Tatar, neresinden bakarsanız bakın, kavramları doğru/yanlış nasıl kullanırsanız kullanın, o "çok önemli" dediğiniz 1960'tan iki ayrı devlet çıkmıyor!