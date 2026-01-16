Noyanlar Şirketler Grubu’ndan Yeşilyurt Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu’na ziyaret

Noyanlar Şirketler Grubu, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında Yeşilyurt Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu’nu ziyaret etti. Daha önce Gazimağusa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu’na da ziyarette bulunan grup, bu kapsamda okul yetkilileriyle bir araya geldi.

Ziyarete, Satış ve Pazarlama Direktörü Zarif Noyan ile şirket yetkilileri katıldı. Yetkililer, öğrencilerle vakit geçirerek okulun eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Görüşmelerde okulun fiziki ve eğitsel ihtiyaçları değerlendirildi.

Ziyaret sırasında, eğitim materyalleri, atölye ekipmanları ve sınıf donanımları gibi alanlarda destek sağlanmasının planlandığı ifade edildi. Yapılacak katkıların, eğitim ortamının geliştirilmesine yönelik olduğu belirtildi.

Okul yönetimi, özel gereksinimli bireylerin eğitiminde sürdürülebilir desteğin önemine dikkat çekerek, gerçekleştirilen ziyaret ve desteklerden dolayı teşekkür etti.

Zarif Noyan ise, özel eğitim kurumlarına yapılan ziyaretlerin kendileri açısından anlam taşıdığını belirterek, bu tür çalışmaların sosyal sorumluluk anlayışlarının bir parçası olduğunu ifade etti.

Noyanlar Şirketler Grubu’nun, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında farklı alanlarda çalışmalarını sürdürmeyi planladığı kaydedildi.