Noyanlar Şirketler Grubu tüm personeli ile Şampiyon Melekler için koşuyor

İlk günden beri Şampiyon Meleklerimizin ailelerinin yanında olan Noyanlar Şirketler Grubu’ndan bu yıl Lefkoşa Türk Belediyesi’nin Şampiyon Melekler için düzenleyeceği Lefkoşa Maratonu’na 100’ü aşkın personelinin katılımı ile destek veriliyor.

Şirket yetkilileri Lefkoşa Türk Belediyesi’nin bu yıl 22 Ekim 2023 Pazar günü düzenleyeceği maraton kapsamında toplanan katılım ücretlerinin tamamının Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlama kararına duyarsız kalınamayacağını ve meleklerimizin adını ve anılarını yaşatabilmek için tüm halkın bu maratona katkı sağlaması için çağrısı yaptı.