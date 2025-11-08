Norveç, Kıbrıs Cumhuriyeti’ne yönelik silah ambargosunu kaldırdı

Politis gazetesi “Norveç Kıbrıs’a Yönelik Silah Ambargosuna Son Verdi- 1959 Yılından Bu Yana Yürürlükteydi- Hristodulidis Gelişmeden Memnun” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, Norveç’in 66 yılın ardından Kıbrıs Cumhuriyeti'ne yönelik silah ambargosunu kaldırdığını ve Kıbrıs'ın güneyine savunma amaçlı malzemeler ihraç edilmesi için başvuruları açtığını yazdı.

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide’nin Norveç hükümetinin kararını dün gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Kıbrıslı Rum Lider Nikos Hristodulidis’e bildirdiğini yazan gazete, Hristodulidis’in de bunun akabinde “X” platformunda yaptığı paylaşımda karardan duyduğu memnuniyeti dile getirdiğini iletti.

Gazeteye göre, Hristodulidis “X” platformunda yaptığı paylaşımda “Norveç hükümetinin, Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide’nin bugün bana ilettiği Kıbrıs'ın güneyine yönelik askeri amaçlı savunma ve çift kullanımlı ürünlerin ihracatı için başvuruları açma kararını memnuniyetle karşılıyorum. Bu savunma iş birliğimizin güçlendirilmesi konusunda önemli bir adımdır.”

Gazeteye göre haberde, ismi belirtilmeyen “bir hükümet kaynağı” ise, Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı KİPE’ye yaptığı açıklamada, 1959 yılından bu yana yürürlükteki ambargonun kaldırılması kararının özel siyasi ve diplomatik öneme sahip bir gelişme olduğunu, çünkü bunun 60 yıldan fazla bir süredir yürürlükteki kısıtlayıcı rejime son verdiğini belirtti.

Haberde, ambargonun söz konusu dönemde Norveç'in savaş, savaş tehdidi veya iç çatışma yaşanan ülkelere silah ihraç etmeme genel politikasının bir parçası olarak uygulandığı da ifade edildi.

Gazeteye göre “aynı kaynak”, Norveç'in bu kararının hem Kıbrıs Cumhuriyeti'nin güvenilir bir ortak ve Doğu Akdeniz'deki istikrar unsuru olarak rolünün tanınması, hem de Rum kesimi ile Oslo arasında yürütülen koordineli diplomatik çabalar ve sürekli diyaloğun sonucu olduğuna işaret ediyor.

Haberde, bu gelişmenin iki ülkenin savunma, güvenlik ve bölgesel istikrar konularındaki iş birliğini daha da güçlendirmesinin beklendiğine de yer verildi.

Haber, Alithia’da “Norveç 65 Yılın Ardından Kıbrıs Aleyhindeki Silah Ambargosunu Kaldırıyor”, Haravgi’de ise, “Norveç Kıbrıs’a Yönelik Silah Ambargosunu Kaldırıyor- Hristodulidis: Kıbrıs ile Norveç Arasındaki Savunma İşbirliğinin Güçlendirilmesi İçin Önemli Bir Adım” başlıklarıyla yer aldı.