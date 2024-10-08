Nöroloji ve Genetik Enstitüsü Kıbrıslı Türklere ücretsiz hizmet verecek

Güneydeki Nöroloji ve Genetik Enstitüsü’nün, Kıbrıslı Türkler için klinik hizmetlerini ücretsiz olarak vereceğini açıkladığı bildirildi.

Alithia gazetesi, Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Hristodulidis’in Ocak ayı sonunda açıkladığı, Kıbrıslı Türklere yönelik tedbir paketi çerçevesinde enstitüde, Kıbrıslı Türklere klinik hizmetler verileceğini ve acil sağlık ile acil ilaç ihtiyaçlarının karşılanacağını anımsatırken, enstitüden yapılan açıklamada, “geçerli Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği” olan Kıbrıslı Türklere ücretsiz hizmet verileceğinin ifade edildiğini yazdı.

Gazete, Bakanlar Kurulu’nun 10 Mayıs 2024’te, Kıbrıslı Türklerin enstitüdeki tüm hizmetlere erişimini onayladığını belirtirken, temmuz itibarıyla da Kıbrıslı Türk hastaların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik hizmet verdiğini kaydetti.

Haberde, geçerli Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği bulunan Kıbrıslı Türklerin tüm hizmetlerden ücretsiz yararlanabileceği ve masrafların güney tarafından karşılanacağı ifade edildi.