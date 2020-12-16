Noel’de yardım için yüzecekler

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Barbara ve Graham Fursman çiftinin önderliğinde ve bir grup gönüllünün desteğiyle beşincisi düzenlenecek etkinlik, 25 Aralık Cuma günü saat 10.00’da, Girne Lord’s Palace Hotel’de yapılacak.

Açıklamada, 25 Aralık günü yüzmek için bağış desteği beklendiğini ve elde edilen gelirin bir kısmının da Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na, diğer kısmının da başka bir hayır kurumuna bağışlanacağı kaydedildi.

Dört yıldır ana sponsor olan ve bu sene de Creditwest Bank’ın sponsor olacağı etkinliğe katkı için Kemal Saraçoğlu Vakfı halka da çağrı yaparak, etkinliğe katkı için +90 392 227 0616 ve +90 392 227 0617 numaralı telefonlardan yetkililere ulaşılabileceğini belirtti.