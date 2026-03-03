Dava itham için 27 Mart tarihine ertelendi
“Sahte diploma” soruşturması kapsamında yargılanan UBP Girne eski Kadın Kolları Başkanı Fatma Ünal Juju, ilk kez Lefkoşa’da Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı, dava itham için 27 Mart tarihine ertelendi.
Serap KARAMAN
Sanık avukatı Doğa Zeki Ağır Ceza’da davanın ilk günü olduğunu mahkemeye belirterek, PI duruşmasında toplamda 41 emare sunulduğunu hatırlattı. Avukat Zeki, “Bize verilmeyen ifadeleri ve bütün emareleri almak isteyeceğiz ki dosyamıza ekleyelim” dedi.
Zeki, emarelerin incelenmesinin zaman alacağını belirterek, birden fazla USB ve hafızası yüksek cihazlara ihtiyaç duyacaklarını söyledi. Dava, itham için 27 Mart tarihine ertelendi.
